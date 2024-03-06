وداعاً للوزن الزائد! سر إنقاص الوزن مع تناول العيش

مع تزايد الوعي بأهمية الصحة واللياقة البدنية، يبحث الكثيرون عن طرق فعالة للحفاظ على وزنهم وتحسين صحتهم من خلال التغذية السليمة، تتبنى العديد من الدراسات الحديثة منهجًا مبتكرا لاستهداف هذه الغايات، وتوضح دراسة جديدة أحد الطرق الغير تقليدية والمثيرة للاهتمام لتناول العيش بشكل ذكي للحفاظ على الوزن وتعزيز الصحة.

تأثير التجميد والتسخين

تشير الدراسة إلى أن وضع قطع العيش في الفريزر لتجميدها، ثم خروجها وتسخينها لاحقا يمكن أن يقلل بشكل كبير من سعراتها الحرارية.

هذا الأمر يعود إلى تحول جزء من النشويات الموجودة في العيش إلى أنواع مقاومة من النشويات أثناء هذه العملية، الأمر الذي يسهم في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة.

تأثيرها على مرضى السكر

بالإضافة إلى الفوائد المتعلقة بالوزن، تشير الدراسة أيضا إلى أن هذه الطريقة يمكن أن تكون مفيدة لمرضى السكر.

بفضل تقليل محتوى السعرات الحرارية في العيش، يمكن أن يساعد هذا النهج في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، مما يسهم في إدارة الحالة بشكل أفضل.

كيفية تناول العيش بشكل أفضل للصحة

تجميد العيش: قبل تناوله، يفضل وضع العيش في الفريزر لتجميده لبعض الوقت.

تسخين العيش: بعد التجميد، يمكن تسخين العيش بسرعة في الفرن أو بالميكروويف.

الاستفادة من النشويات المقاومة: يتحول جزء من النشويات في العيش إلى نشويات مقاومة، التي تساعد في تحسين صحة القولون.

الخبز الأبيض وتأثيره على الوزن

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ولاية أريزونا، ونشرت في صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن تناول الكربوهيدرات سريعة الامتصاص، مثل الخبز الأبيض، لا يزيد من الوزن كما كان يعتقد سابقا.

قام الباحثون بفحص 35 دراسة تضمنت بيانات من مليوني بالغ، ووجدوا عدم وجود فروق ثابتة في مؤشر كتلة الجسم بين متناولي الكربوهيدرات سريعة الامتصاص وتلك ذات الامتصاص البطيء.

الدراسة أظهرت أنه ليس هناك دليل قاطع يدعم الافتراض السابق بأن الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات سريعة الامتصاص تساهم في زيادة الوزن بشكل أكبر من تلك ذات الامتصاص البطيء.

مما يعني أن هناك عوامل أخرى تؤثر على الوزن والصحة بشكل أكبر، مثل العمر والجينات والنشاط البدني وحساسية الأنسولين ومؤشر كتلة الجسم.

تعكس هذه الدراسة أهمية البحث عن الطرق الابتكارية لتحسين نمط الحياة وتحقيق الأهداف الصحية والوزنية، من خلال استراتيجيات بسيطة مثل تناول العيش بالتجميد والتسخين، يمكن للأفراد الاستمتاع بفوائد الطعام الصحي دون التضحية بالمذاق أو الراحة.