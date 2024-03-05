“رمضان ميحلاش غير بها”.. 6 حشوات مختلفة للسمبوسة حادق وحلو محدش هيقولك عليها مستنية إيه

يأتي وقت الإفطار في شهر رمضان المبارك حاملاً معه تقاليد وأطباقًا لذيذة تميزت بها المائدة الرمضانية، ومن بين هذه الأطباق التي لا تكتمل المائدة دون وجودها، تأتي السمبوسة، وهي واحدة من أشهر الوجبات الجانبية المحبوبة في شهر الصيام، حيث تتميز السمبوسة بسهولة تحضيرها وتنوع حشواتها، مما يتيح للأسر التمتع بتناولها بأشكال ونكهات مختلفة، وفي هذا المقال عبر موقع البديل، سنقدم نظرة عامة عن تحضير السمبوسة بمختلف حشواتها، لنستعرض تلك النكهات اللذيذة التي تضيف طعمًا خاصًا إلى أوقات الإفطار والسحور في أيام شهر رمضان المبارك، فتابعونا.

6 حشوات مختلفة للسمبوسة حلو وحادق

حشوة السمبوسة بالفراخ:

قومي بسلق الفراخ جيدًا، وقومي بتقطيع الخضروات إلى قطع صغيرة وامزجيها مع الدجاج المسلوق والتوابل، ثم ضعي الحشوة داخل السمبوسة واقليها، ثم قدميها ساخنة.

السبموسة بحشوة الجبن والزعتر:

امزجي الجبن مع الخضروات، وأضيفي الزعتر إلى الخليط وامزجيه جيدًا، ثم احشي السمبوسة واقليها، ثم قدميها ساخنة.

حشوة البطاطس للسمبوسة:

اسلقي البطاطس وأهرسيها جيدًا، وأضيفي الملح والكمون والفلفل الأسود وزيت الزيتون والبقدونس، وامزجيهم جيدًا، وضعي الحشوة داخل السمبوسة واقليها في الزيت.

السمبوسة بحشوة اللحمة:

اطهي اللحم المفروم مع البصل والفلفل والبقدونس، وأضيفي التوابل على الحشوة واتركيها تبرد، ثم ضعيها داخل العجينة وقليها في الزيت.

حشوة الخضروات الاقتصادية:

قدمي حشوة الخضروات للأشخاص النباتيين، حيث يمكن وضع تسوية من الجزر أو البازلاء أو الفاصوليا مع البصل في الزيت ووضعها في السمبوسة.

حشوة المكسرات للسمبوسة:

استخدمي حشوة المكسرات للحلويات، حيث يمكن وضع اللوز أو الزبيب أو جوز الهند أو الفستق في السمبوسة واقليها في الزيت، ثم رشها بشراب الحلويات.