أول ضحية في مقلب رامز جلال 2024 بشهر رمضان .. فكرة جديدة تموت من الخوف!

يرتفع البحث من جانب الأشخاص حول مقلب رامز جلال فمن المعروف أن هذا البرنامج المتعلق بذلك الفنان والممثل من البرامج المميزة التي يزداد عليها البحث بشكل دائم ومستمر من جانب المواطنين كذلك أنه من المعروف أن هذا البرنامج يأتي في شهر رمضان الكريم بشكل دائم ومستمر وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم تفاصيل هذا البرنامج للموسم القادم من رمضان 2024.

مقلب رامز جلال 2024

يريد الأشخاص أن يتعرفوا على المواعيد التي سيتم فيها عرض برنامج رامز جلال 2024 فمن الجديد يذكر أن الفنان رامز جلال يقوم بتقديم العديد من المفاجآت التي لا تحصى، ومن الجدير بالذكر أنه يقوم باستضافة عدد هائل للغاية من النجوم الفن وكذلك الرياضة بالإضافة إلى المشاهير بالوطن العربي وأيضا خارج الوطن العربي، ويتم التصوير بدبي بواحدة من المدن الخاصة بالملاهي التي تشتمل على سلسلة من الألعاب وكذلك بيت الرعب بالإضافة إلى اكوا بارك في حين أن الضيف يقوم بالوقوع في فخ رامز جلال ويقوم بمواجهة الكثير من الصعوبات وبعد ذلك يقوم باكتشاف المقلب ومن الجدير بالذكر أن برنامج رامز جلال لهذا العام 2024 يدعى رامز قفل اللعبة.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال

فيما يخص القنوات التي سوف تعرض برنامج رامز جلال وعن طريق البحث المتكرر من جانب عدد كبير للغاية من الأشخاص عن هذا التردد الخاص بالقناة التي سوف تنقل هذا البرنامج فقد تم الكشف عن تردد هذه القناة فهي قناة ام بي سي مصر وقد جاء ترددها كما يلي: