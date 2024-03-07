لو لسه متخرج شغل بمرتب ميقلش عن 6 بواكي!!.. وظائف بنك مصر لحديثي التخرج بدون خبرة للشباب والبنات “اعرف الشروط بس”

يبحث الكثير من الشباب الخريجين، الذين يريدون شغل وظيفة، عن وظائف بنك مصر، والتي تم الإعلان عنها عبر صفحة بنك مصر الرسمية لينكد إن، معلناً عن وظائف خالية في مختلف فروع البنك، وتخصصات مختلفة تتطلب مؤهلات عليا، ويكون ذلك بأجر مجزي وتأمين اجتماعي وصحي، كما تم الإعلان عن الشروط والمستندات المطلوبة لشغل هذه الوظائف، وسوف نقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوظائف خلال هذا المقال.

شروط وظائف بنك مصر

قام البنك الاهلى بالإعلان عن وظائف شاغرة، وقام بتحديد عدة شروط لكي يتم القبول في هذه الوظائف، هذه الشروط كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنسية.

يشترط أن يقيم في مصر بصفة دائمة.

يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة.

يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات الكشف الطبي.

القدرة على التعامل مع الكمبيوتر.

إتقان اللغة الإنجليزية.

يجب أن يتوافق المؤهل الدراسي مع التخصصات المطلوبة.

كما يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم جيد كحد أدنى.

يجب عدم وجود أقارب أو معارف للمتقدم داخل البنك.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف بنك مصر

يشترط إرفاق عدة أوراق عند التقديم في وظائف بنك مصر، هذه الأوراق كالآتي:

شهادة الميلاد الخاصة بالمتقدم.

صورة شخصية خلفية بيضاء.

شهادة التخرج.

شهادة انهاء الخدمة للذكور.

شهادة الخدمة العامة للإناث.

وظائف بنك مصر المطلوب شغلها

أعلن بنك مصر عن مجموعة وظائف في تخصصات مختلفة، يمكن الالتحاق بها عند توافر كافة الشروط المطلوبة التي قام البنك بالإعلان عنها من حيث المؤهل، والسن المطلوب، والخبرة، التقدير العام، من أبرزها الآتي:

مهندسين.

موظفين في قسم المبيعات.

وظيفة محلل مالي.

موظفين في قسم محاسبة.

فنيين.

موظفين قسم تسويق.

إدارة أعمال.

موظفين في أقسام التكنولوجيا، والاتصالات.

موظفين في أقسام الاقتصاد والتمويل.

رابط التسجيل في وظائف بنك مصر

يجب تتبع عدة إرشادات من أجل إتمام عملية التسجيل في وظائف بنك مصر، هذه الإرشادات كالآتي: