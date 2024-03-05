هتتفرج على الماتشات في رمضان ببلاش.. تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد 2024 .. نزلها الآن واستمتع

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات المحلية و العالمية مجاناً بواسطة تنزيل تردد قناة ابو ظبي الرياضية، حيث أعلنت إدارة القناة عن التردد الجديد بجودة عالية الوضوح (HD)، والتي تُبث بشكل مفتوح على الأقمار الصناعية نايل سات وهوت بيرد يمكنكم الآن ضبطها على جهاز الرسيفر الخاص بكم لمتابعة آخر الأحداث الرياضية من جميع أنحاء العالم بجودة عالية الوضوح وبشكل مجاني، تُعتبر قناة أبو ظبي الرياضية وجهة مثالية لعشاق الرياضة في البلدان العربية، حيث يبحث الملايين عن ترددها على مدار الساعة نظرًا لتقديمها محتوى رياضيًا وبشكل مجاني، يجب الإشارة إلى أن قناة أبو ظبي الرياضية لا تقتصر على عرض مباريات كرة القدم فقط.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية

أولا التردد للقناة ه: 12091.

ثانيا معدل الترميز الخاص بالقناة : 27500.

ثالثا الاستقطاب لها: أفقي.

رابعا معامل تصحيح الخطأ ه: 5/ 6.

خامسا الجودة للقناة: HD.

سادسا القمر الصناعي هو: نايل سات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 على القمر الصناعي نايل سات

أولا التردد للقناة : 12226ث.

ثانيا معدل الترميز الخاص بالقناة : 27500.

ثالثا الاستقطاب لها: أفقي.

رابعا معامل تصحيح الخطأ : 5/ 6.

خامسا الجودة للقناة: SD.

سادسا القمر الصناعي : نايل سات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 و4 على نايل سات.