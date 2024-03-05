ماهي قيمة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر مارس؟!! .. أفرحوا وزقططوا 600 جنية لكل مواطن

كثير من الأشخاص يقومون بالتساؤل عن خطوات الاستعلام عن قيمة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024، حيث إنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك القيمة من خلال الموقع الرسمي الخاص بهيئة التأمينات كذلك أننا نجد أن مواطنين يرغبون في التعرف على موعد صرف تلك المعاشات، وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا الموعد خطوات الاستعلام عن قيمة الزيادة.

الاستعلام عن قيمة زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024

من الممكن أن يتم الاستعلام عن تلك المعاشات الخاصة تكافل وكرامة بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى التوجه إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من هنا.

الخطوة الثانية كتابة الرقم القومي بصورة صحيحة.

الخطوه الاخيره النقر على تبويب استعلام، ومن ثم سوف تظهر أمامك النتيجة التي تتعلق بالاستعلام.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الصرف يكون بصورة مستمرة في اليوم الخامس عشر من الشهر الميلادي، إذ سيكون صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس في يوم 15 مارس 2024، وكما نعلم أن الصرف قد يتأخر أو يتم تأجيله، ومن الممكن أن يتقدم فهذا تبعا لموعد الصرف إن كان يصادف عطلة رسمية، وتجدر الإشارة بأن المواطنين سيحصلون على زيادة قبل شهر رمضان الكريم.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

هناك أماكن من الممكن أن يتم صرف تلك المعاشات من خلال واحدة من الأماكن التالية: