تردد القنوات
“الفرحة يعني TOYOUR EL-JANAH” .. تردد قناة طيور الجنة 2024 ألحقي نزليها وفرحي أبنك بأحلى الأغاني والأناشيد
تردد قناة طيور الجنة 2024 تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات المشهورة والمحبوبة التي تهتم بشكل كبير بالجانب التربوي والأخلاقي للأطفال، تسعى القناة جاهدة لتقديم محتوى ترفيهي مفيد يجمع بين التسلية والتعلم للصغار، حيث تقوم بإصدار العديد من الأناشيد التربوية والمسلسلات الكرتونية التي تحمل قيما إيجابية ومفيدة.
تردد قناة طيور الجنة 2024
أيضا تضم قائمة برامجها العديد من البرامج المعروفة والمحبوبة مثل “نشرة أخبار الدار”، و”حكايات جني”، و”حروف الهجاء”، و”رتل القرآن ترتيلا”، والعديد من البرامج الأخرى أنها تقدم هذا المحتوى بشكل مجاني لجميع المشاهدين، دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك.
على القمر الصناعي النايل سات:
- · التردد: 11258.
- · معدل الترميز: 27500.
- · معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- · الاستقطاب: أفقي.
- · الجودة: SD.
تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عبر العرب سات:
- · التردد: 11310.
- · معدل الترميز: 27500.
- · معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
- · الاستقطاب: عمودي.
- · الجودة: SD.
طريقة ضبط قناة طيور الجنة
لا يلزم دعم فني لضبط قناة معينة على التلفاز، بل يمكنك اتباع الخطوات التالية لضبط القناة بنفسك:
- قم بفتح التلفاز واستخدام جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى قائمة الإعدادات.
- ابحث عن خيار “الترددات” أو “القنوات” في القائمة الرئيسية للتلفاز وانقر عليه.
- قم بإدخال التردد الصحيح لقناة طيور الجنة، والذي يتضمن أيضا رمز الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ وأي معلومات أخرى مطلوبة.
- بعد إدخال كافة البيانات بدقة، انقر على خيار “تأكيد”، ثم اضغط على “موافق” لحفظ الإعدادات.
- سيتم الان ظهور القناة في قائمة القنوات المتاحة على التلفاز، ويمكنك الانتقال إليها ومشاهدة محتواها.