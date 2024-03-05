رسمياً… التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم والشروط المطلوبة ومستندات التسجيل عبر موقع الوظائف الحكومية

بعد انتهاء عملية التقديم على مسابقة 11 ألف معلم كان من المفترض أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن بدء التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم آخر، وهو الذي ينتظره خاريجي كليات التربية، وذلك بناء على التعليمات والشروط التي وضعتها الوزارة وكذلك باستخدام المستندات والوثائق المطلوبة، ولمزيد من التفاصيل حول طريقة التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم تابعوا قراءة المقال.

التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق بينه وبين وزارة التربية والتعليم إمكانية التقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم، وذلك من خلال القيام بالإجراءات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاصة ببوابة الوظائف الحكومية من هنا.

ثم فتح قائمة الوظائف ومنها يتم اختيار خانة وظيفة معلم 18 ألفا.

بعد ذلك تتم تعبئة البيانات المطلوبة والتي هي اسم الفرد والرقم القومي والمحافظة التي هي محل إقامته ثم الضغط على أيقونة تسجيل الطلب.

قبل الخروج من الموقع يرجى طباعة رقم الطلب حيث سوف يتم استخدامه فيما بعد عند الاستعلام.

الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة تعيين 18 ألف معلم

وضعت وزارة التربية والتعليم عددا من الشروط التي يجب توفرها في من سوف يتم قبولهم، ويعتبر أبرزها ما يلي: