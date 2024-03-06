سعادة أطفالك تبدأ من هنا! تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 متاح الآن!

تعتبر قناة توم وجيري واحدة من أشهر القنوات شهرة في عرض الرسوم المتحركة للصغار عالميًا، كما نالت إعجاب الكثير من الكبار والأطفال، والجدير بالذكر القناة مؤخرًا كشفت عن تغيير ترددها من قبل إلى تردد حديث فهذا أدى إلى انجذاب الكثير من المتابعين، كما أثر في فضولهم للإطلاع على معرفة الأسباب والتأثيرات المحتملة لهذا التحول، فسوف نوضح في هذا المقال التردد الحديث لقناة توم وجيري.

استقبل الآن قناة توم وجيري الحديث

سوف نوضح في السطور التالية تردد توم وجيري الحديث ويتمثل فيما يلي:

تردد قناة توم وجيرى:١٢١٤٩.

أما بالنسبة للقمر الصناعي : نايل سات.

استقطاب القناة : أفقي.

معدل الترميز للقناة :٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ للقناة : 6\5.

وبالنسبة لجودة: Sd.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

سوف نوضح في هذا التقرير تردد قناة توم وجيري على العرب سات ويتمثل فيما يلي :

تردد القناة : ١١٣١٥.

معدل التركيز للقناة : ٢٧٥٠٠.

القمر الصناعي للقناة : عرب سات.

أما بالنسبة الاستقطاب: أفقى.

جودة القناة : Sd.

أما بالنسبة معامل تصحيح الخطأ: 6\5

مميزات قناة توم وجيري

قناة توم وجيري لها العديد من المميزات سوف نذكرها في السطور التالية وتتمثل فيما يلي :