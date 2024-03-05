تبكير موعد صرف رواتب الموظفين شهر مارس 2024 وحقيقة صرف قبل رمضان!! .. المالية تٌجيب

يقوم المواطنون بالبحث لمعرفة موعد صرف رواتب الموظفين شهر مارس 2024 حيث إنه أيام قليلة تقوم بفصلنا عن صرف تلك المرتبات لجميع الاشخاص الذين يعملون بجميع الوزارات وأيضا مختلف الهيئات، ومن المقرر والمفترض أن يتم صرف تلك الرواتب مع نهاية الشهر الجاري من مارس وفيما يلي سوف نرفق لكم الموعد بالتحديد.

موعد صرف رواتب الموظفين شهر مارس 2024

رئيس السيسي أوضح سلسلة من الإجراءات الاجتماعية المشتملة على زيادة الحد الادنى للرواتب حتى 50% ليصل لما يقرب من حوالي 6000 جنيه مصري في الشهر، هذا بجانب أن الحكومة قد وجهت برفع أجور المواطنين الذين يعملون بالدولة بين 1000 و 1200 جنيه في كل شهر تبعا للدرجات الوظيفية، ومن الجدير بالذكر أن موعد صرف الرواتب الخاصة بالموظفين الشهر الجاري من مارس ستكون بدءا من يوم الخميس الذي يوافق 22 من مارس 2024، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن الصرف عن طريق الفروع الخاص بالبنوك وكذلك الماكينات المتعلقة بالصراف الآلي علاوة على الفروع الخاصة بالبريد المصري.

مرتبات شهر مارس 2024