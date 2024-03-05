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مش هتنزل القهوة خلاص “هتتفرج على الماتش عبر تردد قناة أون تايم سبورت 2024” مباراة القمة
تردد قناة أون تايم سبورت 2024 يعتبر من بين أهم ترددات القنوات الرياضية التي حققت شهرة واسعة بين المشاهدين تعد قناة أون تايم سبورت من القنوات البارزة التي تقدم تغطية للعديد من البطولات الرياضية الهامة سواء في مجال كرة القدم أو غيرها من الرياضات.
تردد قناة أون تايم سبورت 2024
أون تايم سبورت الخيار الأمثل لعشاق كرة القدم، حيث تقدم تغطية شاملة ومتميزة لكل ما يتعلق برياضة كرة القدم تردد قناة أون تايم سبورت يعد الخيار الأول للبحث بين عشاق الرياضة.
تردد قناة اون تايم سبورت2024 على النايل سات:
- التردد:10853
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ:6/5
تردد قناة اون تايم سبورت2024 على العرب سات:
- التردد:12379
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ:6/5
طريقة ضبط قناة اون تايم سبورت على جهازك
- 1. استخدام جهاز الريموت الخاص بك انقر على زر “القائمة” أو” “Menu
- 2. اختر “تثبيت” أو “Installation” ومن ثم اختر “تثبيت يدوي” أو “Manual Installation”
- 3. اختر اسم القمر الصناعي المستخدم وفي هذه الحالة اختر “النايل سات”.
- 4. قم بكتابة تردد القناة بشكل صحيح في المكان المخصص له.
- 5. انتقل إلى الخيار “حفظ” أو “Save”
- 6. سيتم تحميل وحفظ القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك وستظهر في قائمة القنوات بعد البحث.
- 7. الآن يمكنك الاستمتاع بمشاهدة أحدث المباريات والبرامج الرياضية على قناة أون تايم سبورت بجودة عالية وبدون تشويش.