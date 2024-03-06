فرحة أطفالك مضمونة! تردد قناة وناسة الجديد 2024 على كافة الأقمار لبرامج الصغار الممتعة!

قناة وناسة الفضائية تعد واحدة من أهم المحطات المفضلة للصغار لأنها تقدم العديد من الأغاني والبرامج التعليمية الممتعة، كما تنمي التعلم للأطفال، حيث هذة القناة تتميز بشخصية لولو وهي الطفلة الكرتونية التي تنال إعجاب الكثير من الصغار فهذا يؤدي إلى نسبة كبيرة من متابعة هذة القناة للتمتع ببرامجها وأغانيها سوف نتحدث في هذا التقرير عن تردد قناة وناسة الفضائية.

نزلها الان تردد قناة وناسة الحديث لعام 2024

حيث يمكن للمتابعين الذين يريدون متابعة قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات الاستفادة من التردد الحديث لعام 2024 وسوف يتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تردد القناة : ١١٤٧٠

أما بالنسبة الاستقطاب: عمودى

القمر الصناعي لقناة: نايل سات

معدل الترميز للقناة:٢٧٥٠٠

معامل تصحيح الخطأ للقناة 6\5

الجودة : Sd

التردد الحديث لقناة وناسة الحديث على عرب سات لعام ٢٠٢٤

يوجد العديد من المتابعين يفضلون استقبال القناة عن طريق عرب سات كما يمكنهم استخدام التردد كالتالي:

تردد القناة :١١٢٧٠

القمر الصناعى للقناة: عرب سات

معامل تصحيح الخطأ للقناة : 4\3

معدل الترميز للقناة : ٢٧٥٠٠

الجودة : HD

طريقة تنزيل قناة وناسة

تنزيل قناة وناسة والتمتع برامجها كما يمكنك اتباع الخطوات التالية :

اكبس على زر القائمة بالريموت كنترول.

اختر بحث يدوى.

سجل بيانات التردد الخاص مع تخصيص القمر الصناعى ومعامل تصحيح الخطأ.

اختر لكى يكمل البحث عن القنوات.

انتظر لكي يكمل البحث عن القنوات.

قم بحفظ القناة والتمتع بمشاهدتها.

أهم الأغاني والبرامج قناة وناسة

قناة وناسة تقدم العديد من الأغاني و البرامج التعليمية التي تنمي التعلم للأطفال، وسوف نذكر بعض البرامج والأغاني المميزة على القناة: