رسميًا .. 5 أيام فقط على موعد شهر رمضان بالميلادي 2024 ! عبارات تهنئة للمسلمين

يأتي شهر رمضان المبارك 30 يوم بعد شهر شعبان على ذلك العام حيث ان العام الهجري 1445 تم تحديد شهر رمضان المبارك به ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على الموعد التي تم الاعلان عنه لشهر رمضان المبارك بالتواريخ الميلادية و التواريخ الهجرية ايضا تابعوا معي للحصول على المزيد عن موعد شهر رمضان.

موعد شهر رمضان بالميلادي

تم الإعلان مؤخرا عن موعد شهر رمضان المبارك لعام 2024 ونحن الآن في النصف الأول من شهر شعبان ويتبقى 18 يوم على حلول شهر رمضان المبارك ووفقا للتقويم الميلادي الذي تم نشرة مؤخرا فسوف يكون أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الإثنين الموافق 11 مارس عام 2024 وتكون عدة أيام الشهر 30 يوم كاملين .

شهر رمضان المبارك بالتقويم الهجري

يأتي شهر رمضان بالتقويم الهجري أو التقويم الاسلامي او التقويم القمري الذي يتم اعتماده على الدورة القمرية حتى يتم تحديد الأشهر وبعد البلدان العربية مثل المملكة العربية السعودية تأخذه كتقويم رسمي للدولة حيث تم إنشائه من قبل الخليفة عمر بن الخطاب ويكون سبب تسميته التقويم الهجري بهذا الإسم يأتي لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع أول 24 سبتمبر عام 622 حيث يعتمد ذلك الشهر المدة الزمنية التي يتم استغراقها لاكتمال القمر وأخذ دورة كاملة حول الأرض ويأتي شهر رمضان المبارك مباشرة بعد شهر شعبان ويليه شهر شوال ثم شهر ذو القعدة وشهر ذي الحجة.