الآن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر موقع وزارة العمل العراقية

يتضاعف البحث بشكل ملحوظ عبر محرك البحث في كل المحافظات العراقية عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث يرغب الكثير من المتقدمين معرفة إذا كانوا من المستفيدين من الوجبة السابعة والأخيرة أم لا، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية معرفة أسماء المشمولين بالوجبة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، وخلال السطور التالية سوف نستعرض عليكم خطوات الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية وشروط التسجيل فيها.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

من السهل جداً على كافة المواطنين المتقدمين في الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل العراقية، وهذا من خلال الخطوات التالية:

القيام بالدخول على موقع وزارة العمل العراقية.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار أيقونة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

تحديد الوجبة السابعة.

يتم ادخال البيانات الخاصة بالمستخدم “الاسم، رقم الهوية، رقم الهوية الوطنية، اسم المحافظة التابع لها”.

الضغط على كلمة استعلم.

يتم الضغط على كلمة تحميل الكشوفات التي تظهر أمامك.

يتم الانتظار قليلاً حتى ينتهي التحميل بالكشوفات.

يتم فتح الملفات والبحث عن الاسم المستعلم عنه.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل العراقية عن الشروط الخاصة بالقبول في الرعاية الاجتماعية، والتي لابد من استكمالها في الراغبين الحصول على وجبات الرعاية، والشروط تتمثل في التالي: