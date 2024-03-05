لو عندك كيلو دقيق تعالي أعملي القراقيش الفلاحي على أصولها بطعم خرافي احلى من الافران

تعتبر قراقيش الفلاحي واحدة من الحلويات الشتوية التقليدية التي تشتهر بها المناطق العربية، وتعتبر هذه الوصفة المميزة طريقة مثالية للاستمتاع بالأجواء الباردة والمطرية في فصل الشتاء، إن تحضير قراقيش الفلاحي في المنزل يعطيك الفرصة للاستمتاع بنكهة منزلية أصيلة تشبه تلك التي تجدها في الأفران التقليدية في هذا المقال، سنلقي نظرة على المكونات والخطوات لتحضير قراقيش الفلاحي اللذيذة.

طريقة عمل القراقيش الفلاحي

المكونات:

كيلوغرام من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا الذرة.

ربع كوب من السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الزيت أو السمنة أو مزيج منهما.

كوبين من الماء للعجن.

ملح حسب الذوق.

طريقة التحضير: