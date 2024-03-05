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لو عندك كيلو دقيق تعالي أعملي القراقيش الفلاحي على أصولها بطعم خرافي احلى من الافران
تعتبر قراقيش الفلاحي واحدة من الحلويات الشتوية التقليدية التي تشتهر بها المناطق العربية، وتعتبر هذه الوصفة المميزة طريقة مثالية للاستمتاع بالأجواء الباردة والمطرية في فصل الشتاء، إن تحضير قراقيش الفلاحي في المنزل يعطيك الفرصة للاستمتاع بنكهة منزلية أصيلة تشبه تلك التي تجدها في الأفران التقليدية في هذا المقال، سنلقي نظرة على المكونات والخطوات لتحضير قراقيش الفلاحي اللذيذة.
طريقة عمل القراقيش الفلاحي
المكونات:
- كيلوغرام من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشا الذرة.
- ربع كوب من السمسم المحمص.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من الزيت أو السمنة أو مزيج منهما.
- كوبين من الماء للعجن.
- ملح حسب الذوق.
طريقة التحضير:
- في وعاء صغير، قم بمزج الخميرة والسكر مع الماء الدافئ. اترك الخليط جانبًا لمدة 5-10 دقائق حتى يتم تفاعل الخميرة وتتكون فقاعات على السطح.
- في وعاء كبير، امزج الدقيق، النشا، السمسم المحمص والملح. قم بعمل حفرة في وسط المكونات الجافة.
- صب الزيت أو السمنة أو مزيجهما في الحفرة الموجودة في المكونات الجافة.
- قم بإضافة الخميرة المنفوخة إلى العجينة وابدأ في العجن.
- أضف الماء تدريجياً أثناء العجن حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة وقد تحتاج إلى إضافة كميات إضافية من الماء أو الدقيق حسب الحاجة.
- اعجن العجينة جيدًا لمدة 10-15 دقيقة حتى تصبح لينة ومطاطية.
- ضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وقم بتغطيتها بمنشفة نظيفة واترك العجينة تتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة إلى ساعتين حتى تتضاعف في الحجم.
- بعد تخمر العجينة، قم بتقسيمهاإلى أجزاء متساوية وقم بفردها بشكل طولي وبسمك حوالي سم واحد.
- قم بوضع الحشوة المفضلة، مثل العجوة أو الملبن، على جزء من العجينة المفرودة.
- اغلق العجينة جيدًا حول الحشوة وقم بتقطيعها إلى قطع مناسبة.
- ضع القراقيش في صواني خبز مدهونة بالزيت وقم بتغطيتها مرة أخرى واتركها ترتاح لمدة 30-45 دقيقة حتى تتضاعف في الحجم.
- سخن الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- قم بخبز القراقيش في الفرن المسخن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ومطهية تمامًا.
- اخرج القراقيش من الفرن واتركها تبرد قليلاً قبل تقديمها.
- قدم القراقيش الفلاحي اللذيذة والمقرمشة مع فنجان من الشاي الساخن واستمتع بالنكهة التقليدية المميزة.