اعتبره سر من أسرارك وحافظ عليه .. “السر وراء الرقم القومي” لكل شخص + كيفية الحفاظ عليه .. اوعى تفرط فيه وتقوله لحد

الكثير من الأشخاص الذين وصلوا للعمر القانوني لديهم بطاقات شخصية متعلقة بهم لكنهم يقومون بالوقوع بخطأ فادح يكون بجعل البيانات الخاصة بهم اكثر عرضه للاختراق وأيضا الأسرار التي تتعلق بهم، ويتم البحث عن السر وراء الرقم القومي لكل شخص، جميع هذا يكون من أجل عدم معرفتهم بأهمية الرقم القومي لهذا نجد أن المواطنين يتداولون هذا الرقم أمام جميع الأشخاص أو يقومون بإدخاله بمواقع بكل سهولة، ولكن ذلك يقوم بتعريضهم للخطر وفيما يلي سوف نرفق لكم.

السر وراء الرقم القومي لكل شخص

العديد من المواطنين يجهلون السر وراء الرقم القومي لكل شخص وأهميته بحياتنا وأيضا مدى خطورة هذا الرقم، ومن الجدير بالذكر أنه يكون مكون من 14 رقم وهذا الرقم يختلف من شخص لآخر، وعن طريق هذه الأرقام يتم تحديد المعلومات الشخصية المتعلقة بصاحب البطاقة الشخصية من ناحية تاريخ الميلاد وغيرهم من الأمور الأخرى كالآتي:

أول رقم به يشير إلى الفترة الزمنية التي تمت ولادة الشخص فيها، فعلى سبيل المثال الرقم واحد يشير إلى الفترة من 1900 حتى 1999 في حين أن رقم 3 يشير إلى الفترة من 2000 حتى 2099.

كما أن الأرقام بداية من الثانية حتى 7:00 تشير إلى تاريخ الميلاد الأشخاص المتعلقة بصاحب البطاقة كاليوم وأيضا الشهر والعام.

كذلك أن الرقم الثامن وكذلك التاسع يشير إلى رمز المحافظة التي تمت ولادة الشخص فيها.

هذا بالإضافة الى الأرقام بداية من العاشر حتى 12 يتم تحديد المواليد خارج البلاد.

كما أن الرقم الثالث عشر يشير إلى جنس الشخص، إذ إن رقم الفردي يدل على الذكور في حين أن رقم الزوجي يقوم بالإشارة إلى الإناث كذلك أن رقم 14 يعد رقم عشوائي يتم استخدامه للوقاية من التزوير.

كيفية حماية الرقم القومي

لابد من عدم المشاركة المتعلقة برقمك القومي مع الأشخاص ولا ينبغي أيضا أن تقوم بإدخالها بمواقع خطرة أو ليست موثوق فيها، لكي لا يقوم الأشخاص بالتعرف على البيانات المتعلقة بك، ولابد أن تقوم بالمحافظة على هذا الرقم لأنه يعطي معلومات حساسة عنك، ولكي لا يتم انتهاك خصوصيتك.