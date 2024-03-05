من حقهم يقطعوه لو كنت منهم .. حالات قطع المعاش 2024 تبعًا للقرار الحكومي .. لو نفدت من القرار تبقى محظوظ

يرتفع البحث من جانب المواطنين في هذا الوقت الحالي عن حالات قطع المعاش، فمن الجدير بالذكر أنه يتم التساؤل عن هذا القرار الحكومي الصادر بقطع المعاشات وقد أثار القلق والجدل أيضا وهذا في حيز الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد الصعبة وزيادة الأسعار، وتحديد الفئات المحرومة من صرف المعاش يرفع من التوتر، إذ يطبق ذلك القرار تبعًا للقانون الجديد الخاص بالتأمينات، فيعد وقًتا ليس مناسب لقطع المعاشات بالتحديد مع اقتراب موعد زيادتها المفترض في 30 يونيو سنويًا، إذ يترقب الكثير من الموظفين تلك الزيادة للحد من الضغوط المالية ولابد من النظر بتأثيرات ذلك القرار على المواطنين الذين يقومون بالاعتماد بصورة كبيرة على المعاشات ليلبوا متطلباتهم المحورية.

حالات قطع المعاش

في الحقيقة أن قرار حالات قطع المعاش يكون لفئات مختلفة من المستحقين، وذلك يثير العديد من الانتقادات، وفيما يلي أبرز تلك الحالات:

المواطنين الذين كانوا يقومون بالاعتماد على المعاش الذي كانوا يتقاضونه من والديهم المتوفين، وبعد ذلك تزوجوا سوف يتعرضون لقطع المعاش في الحال، كذلك أن الأشخاص الذين يتقاضون المعاشات حينما يتوفون قبل التاريخ الشهري المحدد للحصول على تلك المعاشات يتوقف صرف الدخل لهم، ومن ثم ينقطع المعاش في الحال وذلك يحرمهم من الحصول عليهم.

الأشخاص الذين يتقاضون راتب خاص ثابت عقب أن وصلوا لعمر التقاعد أو الأشخاص الذين عندهم ممتلكات كبيرة من الممكن أن تؤمن معيشتهم ولا يكونوا مستحقين للاستفادة من المعاش، إذ إن ذلك الإجراء يقوم بالاعتماد على أنهم لديهم القدرة على أن يعيشوا حياة كريمة ولا يكونوا بحاجة للحصول عليه.

أماكن صرف معاشات أبريل

يمكنك صرف تلك المعاشات عن طريق الأماكن الآتية: