“احجز تموينهم فورا”.. حبس سنة + غرامة 50 الف لأصحاب المخابز ومنافذ السلع التموينية في هذه الحالات.. متوديش نفسك في داهيه!!

هناك الكثير من المواقع الالكترونية التي نشرت أخبار متعلقة بقرار إلغاء صرف السلع التموينية للأشخاص وأيضا الخبز، وهذا على حسب بعض الضوابط فمثلًا امتلاك سيارة أو أن يكون لدى المواطن عقار كذلك في حالة السفر للخارج وغيرهم من المعايير الأخرى والضوابط، كذلك أن الوزارة قد بينت أن المنظومة الخاصة بدعم التموين تقوم بالسعي تجاه دعم العائلات التي تكون بحاجة للدعم، إذ يوجد العديد من المعايير التي يتم تطبيقها لكي يتم تحديد الأشخاص المستحقين كمستوى الدخل وغيرهم من الأمور الأخرى كالحالة الاجتماعية، وتقدر الإشارة بانه قد وجد فئات من الأشخاص يتم منعهم من الحصول على منتجات التموين وذلك بسبب بيع الخبز بالمخابز بقبول صاحب المخبز وكذلك المواطن، وفيما يلي سوف نرفق لكم جميع التفاصيل التي تخص ذلك.

إلغاء صرف السلع التموينية

يتم إلغاء صرف السلع التموينية للمواطنين في حالات محددة، ففي الحقيقة أنه يكون هناك عقوبة بيع الخبز المدعم داخل المخابز البلدية، وهذا باتفاق صاحب المخبز مع المواطن وذلك بثمن الخبز الحر، وفيما يلي هذا العقاب:

يتم عقاب الشخص بالحبس حتى سنة.

كما ان تلك العقوبة غير مقتصرة على هذا فقط لكنها تتضمن أيضا غرامة مالية.

كما أنه من الممكن أنه يتم عقاب الشخص بتلك العقوبتين وذلك لجميع الأشخاص الذين يقوموا ببيع السلع وأيضا خدمات التموين بسعر أعلى من سعره القانوني.

غرامة 50 ألف لمن يبيع الخبز المدعم

وزاره التموين قد اعتمدت إجراءات رادعة وذلك بحق المخالفين لهذه الجريمة، إذ إنه يمنع صرف المنتجات الخاصة بالتموين لهم وكذلك يتم منعهم من الحصول على الخبز إلى مرور عام، وتفرض الإجراءات القانونية ضدهم والتي تبلغ للحبس حتى خمسة أعوام وأيضا غرامه ماليه تبلغ حتى 50,000 جنيه مصري.