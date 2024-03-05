لولو مش وراها حاجة غير العياط .. اضبط حالًا تردد قناة وناسة الجديد بإشارة قوية .. مميزات القناة .. خلي عيالك يتبسطوا ومايقوموش من مكانهم

قناه وناسة من القنوات الهامة جدا بالنسبة للعديد من الأطفال الصغار في هذا الوقت الجاري، إذ إنها تقوم بتقديم سلسلة هائلة للغاية من مختلف الأناشيد وكذلك الأغاني التي نالت وحازت على إعجاب العديد منهم بالوطن العربي، هذا بجانب أنه من الممكن أن يتم مشاهدة كل الأغاني التي يحب الأطفال الصغار الاستماع إليها، ومن الجدير بالذكر أن القناة تقوم بعرض العديد من الأناشيد والبرامج الكرتونية الجميلة والمميزة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق تردد هذه القناة.

تردد قناة وناسة

من الممكن أن تستقبل تردد قناة وناسة على كل الأقمار الصناعية المتوفرة للأطفال الصغار بكل المراحل العمرية المتباينة، وهذا عن طريق النقر على القائمة وذلك من الريموت كنترول، وبعدها يتوجب عليك النقر على أيقونة البحث اليدوي وإدخال التردد والتفاصيل اللازمة الخاصة به، ومن ثم النقر على أيقونة بحث وستظهر مباشرة القناة أمامك وتستطيع أن تشاهد جميع ما يتم بثه على شاشتها وفيما يلي تردد هذه القناة:

التردد 11470

معدل الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500.

قناة وناسة

قناه وناسة من القنوات التي تقوم ببث كل الأغاني والأناشيد الجميلة والمميزة التي يحبها الأطفال الصغار، وذلك طوال اليوم ومن الجدير بالذكر أن القناة تعرض المحتوى الخاص بها بأعلى جودة وكفاءة، كذلك أنها تبث المحتوى الخاص بها بشكل مجاني من دون الحاجة لسداد أيه رسوم، ومن الجدير بالذكر أن هذه القناة تكون من القنوات المشتملة على العديد من المميزات التي من ضمنها الكفاءة العالية.