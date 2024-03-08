زيت واكياس سكر زيادة!!.. موعد زيادة نصيب الفرد في التموين + اعرف نصيب الفرد من سلع شهر رمضان

يتساءل قطاع كبير من المستفيدين من الدعم التمويني عن موعد زيادة نصيب الفرد في التموين، وذلك تزامنا مع دخول شهر رمضان الكريم، وهل زيادة التموين في رمضان بمقدار 100 جنيه حقيقة أم لا؟، وهذا لان السلع التموينية هي الملجأ الآمن للكثير من المواطنين، ومنها صرحت وزارة التموين والتجارة أنها تقوم بصرف السلع التموينية لما يقرب من 64 مليون مواطن مصري، ولن تقوم الوزارة بالإعلان عن زيادة في نصيب الفرد إلا بعد تحديد موازنة الدولة تسمح بذلك أم لا.

موعد زيادة نصيب الفرد في التموين

يتردد بكثرة البحث عن موعد زيادة نصيب الفرد في التموين، ولكن قام الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، بالرد على هذا السؤال، مؤكداً أنه سيتم تحديد ذلك بعد دراسة ميزانية الدولة تسمح بهذه الزيادة أم لا، وأن هذه الزيادة ليست وزارة التموين هي المسؤولة عنها، بينما المسؤول عن ذلك هو مجلس الوزراء المخصصة لوزارة التموين، مؤكداً أنه حتى وقتنا هذا لم يتم صرف أي زيادة على نصيب الفرد في التموين.

نصيب الفرد من التموين

من المؤكد أن موعد زيادة نصيب الفرد في التموين، لن يكون خلال شهر مارس الجاري، حيث تم البدء فعلياً صرف نصيب الفرد لهذا الشهر بدون أي زيادة، وقد حصل كل فرد على الحصة التالية:

زجاجة زيت 800 مللي للفرد على البطاقة، بحد أقصى 4 زجاجات زيت على البطاقة.

كيلو سكر لكل فرد، بحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

واحد كيلو أرز أو مكرونة، على البطاقة الواحدة التي يكون أفرادها أقل من 4 أفراد.

2 كيلو أرز أو مكرونة، على البطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 فأكثر.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس

تكون أسعار السلع التموينية كما حددتها وزارة التموين والتجارة بالشكل التالي: