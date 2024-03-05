مفيش أحلى منها بتعرض مسلسلات مصرية وتركية.. تردد قناة مصر ام الدنيا الجديد.. أعمال درامية تنقلها في رمضان ضرب نار

تردد قناة مصر ام الدنيا، قناة مصرية فضائية تتميز بتقديم محتوى متنوع ومتميز، وقد أثارت ضجة كبيرة، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن تردد قناة “مصر أم الدنيا” الجديد بجودتي SD و HD، تعرض القناة برامج مميزة ومسلسلات عربية وتركية تحظى بإعجاب الجماهير، بما في ذلك مسلسل “قيامة عثمان” الشهير في هذا المقال، سنقدم تردد هذه القناة للمشاهدين.

تردد قناة مصر ام الدنيا 2024

تتم بشكل دوري عمليات تغيير وتعديل لترددات القنوات الفضائية، بهدف تحسين وتطوير جودة بث الصورة والصوت وفيما يلي، سنقدم أحدث تردد قناة مصر ام الدنيا على النايل سات:

اولا القمر الصناعي: Nilesat.

ثانيا تردد القناة: 12562.

ثالثا معدل الاستقطاب: أفقي.

رابعا معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6.

خامسا معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مصر ام الدنيا على القمر عرب سات

اسم القناة: Masr Om Eldonia. القمر الصناعي: Arabsat. تردد القناة: 11595. معدل الاستقطاب: عمودي. معامل تصحيح الخطأ: 4 / 3. معدل الترميز: 27500.

تردد قناة مصر أم الدنيا 2

قناة مصر أم الدنيا توفر لمتابعيها في عدة دول عربية، بما في ذلك ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، مصر، الأردن، وغيرها ترددًا يمكن الوصول إليه تتميز القناة بجودة عالية الوضوح (HD)، حيث تقدم باقة متنوعة من المسلسلات التركية الحديثة، والدراما الهندية الشهيرة، وبعض المسلسلات العربية التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، سنوافيكم بالتردد الثاني في السطور التالية.

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 11555.

معدل الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ: 5 /6.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

تنزيل قناة مصر أم الدنيا

يتطلب تنزيل قناة مصر أم الدنيا على الريسيفر اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة، مع استخدام أحدث ترددها، سنوضح لكم الطريقة الأسهل والأسرع لضبط إعدادات القناة على الريسيفر: