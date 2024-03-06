“هتبقي قمر 14” أقوي وصفة زيت الخروع السحرية لتطويل وتكثيف الرموش.. اعمليها وابهري جارتك..!!

إليكي طريقة رائعة لتحسين سمك وطول الرموش بأسلوب فعال وآمن، حيث يواجه العديد من الأشخاص مشاكل في تساقط الرموش وضعفها وكذلك مع الحواجب، وهي أمر مزعج بالتأكيد حيث تحب النساء الاهتمام برموشهن اهتماما كبيرا باعتبارها عنصرا هاما من عناصر الجاذبية، وبالتالي يتجهن لشراء مستحضرات التجميل لجعلها أطول، ولكن يجب أن تعلمي يا عزيزتي بأن هذه المنتجات قد تضر الرموش واستخدامها قد ينتج عنه سقوطها فيما بعد، لذا استمري بالاعتماد على الزيوت والمكونات الطبيعية التي يسهل الحصول عليها من الطبيعة والتي تم استخلاصها من مكونات طبيعية، والآن سوف نعرض لكم كيفية استخدام هذه الوصفة تابعوا التالي.

وصفة ممتازة لتطويل الرموش وتكثيفها

يشتهر زيت الخروع بكونه من الزيوت ذات الجودة العالية والشعبية في تحفيز نمو الرموش وزيادة كثافتها بطريقة طبيعية تماما دون التعرض لأي خطر قد يؤثر سلبا على الرموش، وبالإضافة إلى ذلك تعتبر استخداماته سهلة ولا تحتاج إلى وقت طويل للتحضير، كما أن مكوناته متاحة وغير مكلفة، ويمكن تحضيره في المنزل بأي وقت كعلاج رائع للرموش واستعماله كماسكارا طبيعية، وللتحضير نحتاج إلى:

ثلاث ملاعق من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

خطوات تحضير وصفة تطويل الرموش

في بداية الأمر قومي بتحضير وعاء من البلاستيك أو الاستانلس وضعي به زيت الخروع مع زيت جوز الهند.

ثم ضعيه في حمام مائي ثم قومي بعد ذلك من إضافة هذا المزيج في علبة الماسكرا القديمة التي تتوفر لديكي.

وابدئي يوميا باستخدامه ثلاث مرات في الأسبوع حتى تلاحظي فرقا في الرموش.

وصفة الليمون وزيت جوز الهند لتكثيف الحواجب والرموش

في البداية يجب أن تعلمي أننا سوف نقدم لكي وصفة طبيعية فعالة تساهم في تحفيز نمو شعر الرموش بطريقة طبيعية من دون تعرضك لأي مخاطر صحية ناتجة عنها، وتتضمن هذه الوصفة العديد من الفوائد مثل تحسين مظهر الرموش وجعلها أكثر كثافة، لذلك يمكنك تحضير خلطة مكونة من زيت جوز الهند وعصير الليمون وفي التالي نوضح لكي ما تحتاجيه:

أربع ملاعق من زيت جوز الهند. أربع ملاعق من زيت الزيتون. ملعقتين من زيت الروزماري. ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة تحضير الوصفة