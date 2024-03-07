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هتتفرج على مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز براحتك.. تردد قناة دي ام سي 2024 .. الراعي الرسمي للشهر الكريم
تردد قناة دي ام سي 2024
تردد قناة دي ام سي، من خلال هذا التردد يمكنك مشاهده مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز براحتك بدون دفع جنيه واحد، حيث تتميز قناة دي ام سي (DMC) بشعبيتها الكبيرة خلال شهر رمضان 2024، بتقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات المثيرة مثل مسلسل الحشاشين وإمبراطورية ميم في هذا السياق، يقدم موقع “البديل” تقريرًا يشمل تردد قناة DMC وقائمة المسلسلات المعروضة على القناة خلال شهر رمضان 2024، بالإضافة إلى الإرشادات لضبط تردد القناة على الأقمار الصناعية NileSat وArabSat، تلك الخدمة متاحة لجميع زوار موقعنا على مدار الساعة، فلا تتردد في متابعتها لحصول على المعلومات اللازمة.
تردد قناة دي ام سي 2024
- اولا التردد: 12092.
- ثانيا معدل الترميز: 27500.
- ثالثا معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- رابعا الاستقطاب: رأسي.
تردد قناة dmc على العرب سات
- اولا التردد: 11449.
- ثانيا معدل الترميز: 27500.
- ثالثا معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- رابعا الاستقطاب: أفقي.
طريقة ضبط تردد قناة dmc على النايل والعرب سات
- أولا أنقر على زر Menu أو القائمة.
- ثانيا ثم اختر setting أو الإعدادات.
- ثالثا اضغط على إضافة تردد.
- رابعا عند تنزيل القناة يجب كتابة معامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز الاستقطاب أفقي أو رأسي، ثم اختيار القمر الصناعي نايل سات، أو عرب سات.
- خامسا ثم اضغط على زر البحث.
- سادسا وأخيرًا النقر على كلمة حفظ.
أعمال قناة dmc في رمضان
- قائمة مسلسلات قناة DMC لرمضان 2024 تضم أعمالًا مميزة مثل “الحشاشين” بطولة الفنان كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب.
- و”إمبراطورية ميم” بطولة الفنان خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي.
- بالإضافة إلى “عتبات البهجة” للفنان يحيى الفخراني.
- و”بابا جه” للفنان أكرم حسني ونسرين أمين.
- و”فراولة” للفنانة نيللي كريم.
- و”بدون سابق إنذار” للفنان آسر ياسين، وكلها تتعهد بتقديم قصص شيقة وإنتاج فني راقٍ للمشاهدين خلال شهر الصيام المبارك.