رابط وطريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1445هـ .. والشروط

يعتبر الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز أمرًا حيويًا للأفراد الذين يسعون للحصول على تأشيرات دخول إلى المملكة العربية السعودية، حيث يُعد هذا الخيار أحد الخدمات الرائدة التي تُقدمها الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين الراغبين في التقديم للحصول على تأشيرات متنوعة، وفي هذا السياق يُمكن للأفراد إجراء استعلام عن حالة تأشيرتهم من خلال إدخال رقم جواز السفر.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

هناك بعض الخطوات الخاصة اللازمة والبسيطة من أجل الاستعلام وهي خطوات غير متعبة وتعتمد بشكل كبير على رقم جواز مقدم طلب التأشيرة، وتلك الخطوات كالآتي:

القيام بالدخول على الموقع الخاص بمنصة التأشيرات الإلكترونية.

ثم اختيار كلمة بحث من الصفحة الرئيسية.

القيام بكتابة الرقم الخاص بالتأشيرة التي يتم طلبه من المستخدم من خلال الموقع.

كتابة كل البيانات المتعلقة بالتأشيرة.

ثم الضغط على كلمة التالي.

كتابة أرقام جواز السفر في المربع المخصص له ويجب أن يكون الجواز ساري الصلاحية.

ثم الضغط على كلمة التالي.

في النهاية سوف يظهر أمام المستخدم كل التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة.

شروط الحصول على تأشيرة إلى داخل السعودية

قامت وزارة الخارجية السعودية بوضع بعض الشروط والمعايير من أجل الموافقة على طلب التأشيرة، سواء كان الغرض من الذهاب إلى السعودية هو زيارة عائلية أو من أجل العمل، وتأتي الشروط كالآتي: