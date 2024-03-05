“شطورة لولو” استقبل تردد قناة وناسة Wanasah TV واستمتع مع اطفالك

تعد قناة وناسة الفضائية للأطفال واحدة من القنوات الرائدة في مجال برامج الترفيه والتعليم الموجهة للصغار في الوطن العربي وتتميز القناة بتقديم باقة متنوعة من أغاني الأطفال التي تعتبر وسيلة فعالة لتعليمهم مهارات تعليمية مختلفة وتشجيعهم على التفاعل والمشاركة حيث تعد الأغاني وسيلة مسلية وجذابة للأطفال، ويتمكنون من التعبير عن أنفسهم وتعزيز قدراتهم اللغوية والحركية من خلال الغناء والرقص ومن خلال قناة وناسة، يتعلم الأطفال العديد من المهارات التعليمية المهمة مثل الألوان، الأرقام، الحروف، والكلمات بطريقة مبسطة وممتعة.

قناة وناسة Wanasah TV

واحدة من العناصر المميزة لقناة وناسة هي تقديم الأغاني من خلال شخصية فتاة تدعى لولو. فلقد نالت شخصية لولو على حب وإعجاب الكثير من الأطفال في الوطن العربي تتميز لولو بطابعها المحبب والمرح، وتقدم الأغاني بطريقة تجذب انتباه الأطفال وتحفزهم على المشاركة والاستمتاع ويهتم الأطفال بمتابعة ومشاهدة أغاني وناسة بسبب العديد من العوامل الجذابة. فمن خلال المحتوى الممتع والمبسط، يتمكن الأطفال من تطوير قدراتهم اللغوية، وتعزيز مهارات التواصل والاستماع، وتعلم المفردات الجديدة كما يتم تقديم قصص قصيرة وحكايات مثرية تهدف إلى تعزيز القيم والمبادئ الحميدة لدى الأطفال.

تردد قناة وناسة Wanasah علي النايل سات

تحرص قناة وناسة على تقديم محتوى ملائم للصغار وملائم للقيم والتقاليد العربية. فالأغاني المقدمة تحمل رسائل إيجابية وتعزز القيم الأخلاقية والاجتماعية والتعاون بين الأطفال.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

نردد القناة علي عرب سات

تعتبر قناة وناسة الفضائية للأطفال وجهة مثالية للصغار للاستمتاع بأغاني مسلية وتعليمية في آن واحد. من خلال المحتوى المتنوع والشخصية المحببة لولو، يتعلم الأطفال مهارات جديدة ويتمتعون بتجربة ترفيهية ممتعة ومفيدة.