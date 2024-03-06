قمة تاريخية.. موعد مباراة الاهلي والزمالك والقنوات الناقلة لنهائي كأس مصر على استاد الأول بارك

عشاق القلعة الحمراء والبيضاء ينتظرون على أحر من الجمر الدور النهائي من بطولة كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، حيث البحث قائم الآن عن موعد مباراة الاهلي والزمالك والقناة الناقلة للمباراة، حيث للمرة الأولى تُقام البطولة على الأراضي السعودية، ونذكر لكم عبر “البديل” موعد المباراة والتردد الخاص بالقناة.

موعد مباراة الاهلي والزمالك

بدعوة من المملكة العربية السعودية، تُقام للممرة الأولى مباراة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، وذلك بنهائي كأس مصر على استاد الأول بارك، وذلك في موسم الرياض، حيث تجربة جديدة ولأول مرة بعد أن سبق إقامة السوبر المصري داخل الإمارات العربية المتحدة.

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة نظيره المصري الزمالك يوم الجمعة القادمة الثامن لشهر مارس لعام 2024، وذلك على أرضية استاد الأول بارك، حيث المباراة في الموعد التالي:

عند 7:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

بتمام الساعة 8:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

عند الساعة 9:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ذكرنا لكم موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدور النهائي من البطولة، وللعلم أن الأهلي تأهل للبطولة بعد فوزه على إنبي بثلاث أهداف دون رد، بينما تأهل الزمالك بعد فوزه بركلات الترجيح على نادي بيراميدز، ومن المفترض أن تُذاع المباراة على القنوات الناقلة:

تنقل قناة ssc 1 الرياضية المباراة بين الأهلي والزمالك.

تنقل أيضًا قنوات أون تايم سبورتس اللقاء بين الفريقان.

علمًا بأن الأهلي حقق رقم قياسي بتتويجه بهذه البطولة، حيث حصل عليه 38 مرة، بينما الزمالك 28 مرة، أما 6 مرات للاتحاد السكندري والترسانة.