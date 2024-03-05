هنصوم كام ساعة؟!! .. إمساكية شهر رمضان في مصر 2024 بالوطن العربي
كثير من الأشخاص يتساءلون عن امساكيه شهر رمضان في مصر 2024، وهذا مع قرب شهر رمضان الكريم فمن الجدير بذكر أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن شهر رمضان الكريم في الأيام الأولى منه فلكيا ستكون في اليوم الذي يوافق الحادي عشر من مارس 2024، وتبعا للإمساكية الخاصة بهذا الشهر فإن شهر رمضان سيكون 30 يوما وفيما يلي سوف نوضح لكم التفاصيل.
إمساكية شهر رمضان في مصر 2024
إمساكية شهر رمضان تتضمن أن عدة شهر رمضان لتلك السنة تكون 30 يوم كذلك أن الأيام الأولى له في يوم الإثنين الذي سيكون موافقا الحادي عشر من مارس 2024، ومن الجدير بالذكر أن هذا اليوم يكون عدد ساعات الصيام به أقل مقارنة بباقي أيام الشهر، كما أن اليوم الأخير من شهر رمضان الكريم سيكون يوافق التاسع من أبريل 2024، وتجدر الإشارة بأنه يكون الصيام به أطول يوم مقارنة بباقي أيام الشهر.
عبارات تهنئة رمضان 2024
في يلي العبارات الجميلة المتعلقة بالتهنئة بقدوم شهر رمضان:
- كل عام وانتم بخير أسال الله العظيم أن يجعل هذا الشهر مبارك عليكم رمضان كريم.
- أسأل الله العظيم أن يجعل هذا الشهر شهر الخير واليمن والبركات وشهر المغفرة وكذلك الفرحة والسعادة عليكم وأن يبارك لكم فيه.
- أسأل الله العظيم أن يجعل أيام شهر رمضان أيام مباركة عليكم رمضان كريم كل عام وانتم بخير.
- رمضان كريم أتمنى من الله عز وجل أن يجعل أيامه ايام مبهجه وكلها مليئة بالفرح والسعادة وأن يبارك الله في كل شيء لكم في هذا الشهر.