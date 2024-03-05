مشروب رمضان لسفرتك...طريقة عمل التمر باللبن في إفطار رمضان بطعم شهي ولذيذ

مشروب التمر باللبن هو واحد من المشروبات الرمضانية الأكثر شهرة واستخدامًا، حيث يحظى بشعبية كبيرة بين الأشخاص خلال شهر رمضان، ويتميز هذا المشروب بمذاقه الرائع وقيمته الغذائية العالية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتناوله في وقت الإفطار، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ، يتمتع مشروب التمر باللبن بفوائد صحية عديدة. فهو يحتوي على البروتينات الضرورية لبناء وتجديد الأنسجة في الجسم، ويعزز الشعور بالشبع ويمنح الطاقة اللازمة لمواجهة الصيام طوال النهار. كما يحتوي التمر على الألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

طريقة عمل مشروب التمر باللبن

مشروب التمر باللبن هو مشروب مغذٍ ولذيذ يمكن تحضيره بسهولة في منزلك، يعتبر هذا المشروب خيارًا مثاليًا لتناول وجبة إفطار صحية ومغذية خلال شهر رمضان. إليك طريقة تحضير مشروب التمر باللبن:

المكونات:

لتر واحد من اللبن الدافئ.

كوب كبير من التمر.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقتان كبار من السكر الناعم.

طريقة التحضير:

قومي بإحضار دورق كبير وضعي فيه اللبن الدافئ والتمر بعد إزالة النوى منه. أضيفي السكر وجوز الهند إلى الخليط. قومي بتقليب جميع المكونات جيدًا حتى تمتزج بشكل جيد. اتركي التمر منقوعًا في اللبن لمدة يوم كامل. يمكنك وضع الدورق في الثلاجة للحصول على أفضل النتائج والمذاق. بعد مرور الوقت المحدد، استخرجي المشروب من الثلاجة وقومي بتصفيته باستخدام مصفاة أو قماش نظيف لإزالة قطع التمر.

صبي مشروب التمر باللبن في أكواب التقديم. يمكنك تزيين الكوب برشة من جوز الهند المبشور أو شرائح التمر لإضافة المزيد من النكهة والجمالية.

يعتبر مشروب التمر باللبن خيارًا مثاليًا للإفطار، حيث يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك للحصول على الطاقة اللازمة خلال الصيام، إضافة جوز الهند يعزز قيمة التغذية ويضيف نكهة لذيذة، في حين يمنح السكر الناعم المشروب الحلاوة المناسبة.