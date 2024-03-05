هتقبضها امتى وكام ” رابط منحة المرأة الماكثة 2024 والتسجيل بالشروط المطلوبة” .. أدخل بسرعة

تعلن الحكومة الجزائرية عن فتح باب التقديم عبر رابط منحة المرأة الماكثة 2024 وهي مبادرة تهدف إلى دعم النساء الجزائريات اللواتي لا يعملن ولا يمتلكن مصدر دخل ثابت تأتي هذه المنحة كجزء من الجهود المستمرة للحكومة لتخفيف العبء المالي على الأسر الجزائرية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

رابط منحة المرأة الماكثة 2024

وفقا للوكالة الوطنية للتشغيل يشير إلى أن هناك خطوات يجب اتباعها للأفراد المتقدمين لها في التسجيل للحصول على منحة المرأة المقيمة في المنزل ويمكن توضيح ذلك من خلال هذه الشروط فيما يلي:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل. 2. اختر خيار منحة البطالة وبداخله ستجد “منحة المرأة المقيمة في المنزل”. 3. قم باختيار الولاية التي تقيم فيها وادخل البيانات المطلوبة. 4. قم بإرفاق المستندات اللازمة للتقديم ثم اضغط على زر “الحفظ”

باتباعها يمكن للمتقدمات التقديم على المنحة بكل سهولة ويسر مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن الأسر ودعم النساء الجزائريات في الوقت الحالي.

شروط للتسجيل في المنحة المرأة الماكثة

توضح الوكالة الوطنية للتشغيل الشروط الضرورية التي يجب أن يتوافر فيها الأشخاص الراغبون في الحصول على منحة المرأة المقيمة في المنزل لعام 2024 لتخفيف العبء المالي على الأسرة ودعمها وتتضمن هذه الشروط:

1. الجنسية الجزائرية والإقامة الدائمة في البلاد. 2. عمر يتراوح بين 19 و50 عاما. 3. حصول المتقدمة على شهادة جامعية على الأقل. 4. عدم وجود دخل شهري ثابت للزوج حيث قد يستبعد ذلك المرأة من الحصول على المنحة. 5. استفادة المتقدمة من منحة البطالة إن أمكن.

6. تفضل وجود أطفال لدى المتقدمة حيث يمكن أن يكون ذلك عاملا إيجابيا في قبول طلبها للمنحة