اعرف حالًا “قنوات مسلسلات شهر رمضان 2024 الجديدة” متاحة على جميع الأقمار الصناعية

بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك يعبر الكثيرون عن رغبتهم في قضاء وقت ممتع ومفيد رفقة الأسرة من خلال متابعة مسلسلات وبرامج رمضانية مميزة ولتحقيق هذا الهدف وتوفر للمشاهدين قنوات مسلسلات شهر رمضان مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024.

قنوات مسلسلات شهر رمضان

تشهد القنوات التلفزيونية والفضائيات منافسة شرسة في عرض مجموعة متنوعة من المسلسلات المصرية والعربية والتركية حيث تتنوع هذه المسلسلات بين الدراما والأكشن والكوميديا والمسلسلات الاجتماعية والرومانسية يسعى المشاهد إلى معرفة تردد كل قناة لضمان مشاهدة المسلسلات بوضوح وبدون تقطيع وفيما يلي الترددات المختلفة لبعض القنوات الرائدة على القمر الصناعي النايل سات:

1.قناة MBC دراما:

التردد:11449

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

قناة CBC دراما:

التردد: 11785

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

3.قناة ON دراما:

التردد: 10850

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

قناة DMC دراما:

التردد:12092

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

هذه الترددات تمنحك الفرصة للاستمتاع بمشاهدة مسلسلات رمضان بجودة عالية مما يسهل عليك متابعة أحدث الأعمال الفنية خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان

في خلال أيام قليلة سوف يتم الإعلان عن مواعيد مسلسلات رمضان قبل يوم 11 مارس الذي يوافق اول أيام رمضان المبارك شهدنا تقديم مجموعة استثنائية من الأعمال الفنية من قبل عدد كبير جداً من الفنانين المصريين والعرب والسعوديين، حيث بدأت هذه الأعمال تظهر لنا عبر الشاشات من خلال الإعلانات المثيرة لكل مسلسل وذلك بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين الذين ينتظرون بشغف مشاهدتهم في شهر رمضان الكريم.