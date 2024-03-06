اتفرج ببلاش.. جميع القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك بجوده hd في نهائي كأس مصر وموعد العرض

يبحث محبي ومشجعي كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر، حيث يظهر قلق الجمهور الكبير، والذي يعود إلى عدم توقعهم نتيجة المباراة حيث قد توج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر عدد 38 مرة من قبل وبالنسبة للزمالك فقد فاز بها 28 مرة، كما من المقرر أن يتم لعب المباراة على أحد ملاعب المملكة العربية السعودية مع وجود طاقم تحكيم أجنبي في المباراة لضمان الحيادية وعدم التحيز، وذلك بعد منافسة قوية بين الفريقين طوال البطولة، وسوف يكون المعلق على المباراة هو مدحت شلبي مع وجود استديو تحليلي للمباراة وأحداثها.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يمكن متابعة مباراة نهائي كأس مصر، حيث سوف تكون القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بجودة واضحة وبكل سهولة، هي القنوات التالية:

قناة أون تايم سبورت وهي من القنوات المجانية والتي ترددها هو 11861 ومعدل الاستقطاب لها رأسي ومعدل الترميز 27500 ويمكن تنزيلها على القمر الصناعي نايل سات.

قناة الرياضية السعودية SSC وهي قناة مدفوعة ويمكن تنزيلها باستخدام التردد 12523 ومعدل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500 على القمر الصناعي نايل سات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

أما عن موعد لعب مباراة الأهلي والزمالك، فإنها حسب ما تم الإعلان عنه سوف تعقد في يوم 8 مارس الموافق يوم الجمعة في الأوقات التالية: