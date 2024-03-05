شهاب الكذاب “تردد قناة كراميش 2024” .. أسمع أحلى أغاني الأطفال على أحلى القنوات

تشهد الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد البحث عن تردد قناة كراميش 2024 وهذه القناة التي تبرز بمحتواها الممتع والترفيهي الذي يستهوي الأطفال بشكل خاص تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية والتي تساهم في تنمية وترفيه الأطفال.

تردد قناة كراميش 2024

تتميز قناة كراميش بجودة عالية في الصورة ونقاء في الصوت مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات والأطفال على حد سواء بفضل محتواها المتميز تحظى القناة بشعبية واسعة واستحسان من قبل المشاهدين وتعتبر واحدة من القنوات الرائدة في عالم البرامج الفضائية المخصصة للأطفال.

تردد قناة كراميش2024 على النايل سات:

التردد:11430

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة كراميش2024 على العرب سات:

التردد:11390

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

ما يميز قناة كراميش2024

في منتصف شهر فبراير عام 2009 أطلقت قناة كراميش عملها عبر الأقمار الصناعية الفضائية وهي ملك للسيد وسيم عواد مما جعلها تصبح واحدة من القنوات الرائدة في العالم العربي تمتد قناة كراميش تغطية القناة لتشمل جميع دول الوطن العربي وتتميز بمقرها الرئيسي في عمان الأردن تعتمد على تقديم محتوى متنوع ومميز يتضمن الكليبات والبرامج ذات الطابع الترفيهي والتعليمي وخاصةً في مجالات الآداب والسلوكيات بفضل هذا التوجه المتنوع استطاعت القناة أن تحقق شعبية كبيرة بين الأطفال والعائلات في الوطن العربي حيث تعتبر واحدة من الوجهات المفضلة للمشاهدين الباحثين عن محتوى ترفيهي آمن ومفيد للأطفال بفضل جودة الصورة والصوت التي تقدمها وبفضل المحتوى الترفيهي والتعليمي الذي تقدمه تظل قناة كراميش خيارا مثاليا للعائلات العربية الساعية لتوفير بيئة ترفيهية صحية وتعليمية لأطفالها.