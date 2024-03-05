لسحور رمضان .. طريقة عمل الفلافل المقرمشة مثل المطاعم الخفيفة لألذ طعم وشكل لا يقااوم

الفلافل أو الطعمية هي واحدة من أشهر الأكلات في مصر، وتحظى بشعبية كبيرة لدى الكبار والصغار وإنها وجبة مفضلة لوجبة الإفطار أو العشاء، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية نظرًا لاحتوائها على خضار طازجة وبقوليات مفيدة للجسم، وتحضير عجينة الفلافل في المنزل يعد خيارًا رائعًا، حيث يمكنك السيطرة على جودة المكونات وتجنب إضافة المواد الحافظة والمواد الكيميائية التي قد توجد في الفلافل الجاهزة بالإضافة إلى ذلك، يمكنك توفير المال من خلال تحضيرها في المنزل بدلاً من شرائها.

مكونات عجينة الفلافل في البيت

يعتبر تحضير عجينة الفلافل الهشة في المنزل بديلاً ممتازًا عن شرائها جاهزة من المحلات، حيث يمكنك تحقيقها بسهولة وباستخدام مكونات بسيطة وميسورة التكلفة، وستحصل على نتائج أفضل بكثير مقارنة بالفلافل المشتراة، وستستمتع بالطعم الطازج والنكهة الرائعة لتحضير عجينة الفلافل الهشة، تحتاج إلى المكونات التالية:

كوبيبن من الفول المقشر المدشوش.

نصف حزمة من البقدونس الأخضر.

نصف حزمة من الكزبرة الخضراء.

عود من البصل الأخضر.

نصف حزمة من الشبت الطازج.

بصلتين حجم صغير.

شطة حسب الرغبة.

كمية من الكزبرة الناشفة.

ملح.

ثوم.

وإليك الخطوات التي يمكنك اتباعها لتحضير عجينة الفلافل الهشة في المنزل: