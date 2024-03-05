غرامة وحبس سترك يارب “غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي”اعرف سعر الاستمارة وجدد بسرعة!

تعد بطاقة الرقم القومي من أهم المستندات الرسمية التي لا يمكن أن يخرج الفرد للعمل أو لأي جهة حكومية أو غير حكومية بدون أن يكون حامل لبطاقة الرقم القومي سارية المفعول، حيث أنها إثبات الشخصية الذي يحصل جميع البيانات عنه مثل الاسم بالكامل والعنوان والسن والوظيفة والحالة الاجتماعية والمؤهل الدراسي ايضاً، لذلك يلزم أن تكون بحوزة صاحبها فاي مكان وإلا قد يتعرض للمسألة القانونية والغرامة والسجن في حال عدم تقديمها في حال طلبها منه في الكمائن أو الهيئات الحكومية وسوف نوضح اليوم العقوبات الرادعة وقيمة الغرامات التي توقعها الدولة على المخالفين الذين ليس لديهم بطاقة رقم قومي سارية.

غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي

ويتعرض الشخص لدفع الغرامة في عدة حالات بسبب عدم استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها في الوقت المحدد أو استخراج بدل فاقد في حال ضيعها ونوضح إليكم قيمة الغرامات المالية المستحقة في هذه الحالات:

غرامة 100 جنيه على كل من بلغ سن 15 عام بدون استخراج بطاقة الرقم القومي.

ويدفع الشخص غرامة 100 جنيه في حالة تواجده في الهيئات الحكومية ببطاقة رقم قومي غير سارية.

يتعرض لشخص لغرامة قيمتها في حال تأخر في استخراج بدل فاقد في أسبوعين من محضر فقد البطاقة.

غرامة 50 جنيه على كل من لم يقم بتحديث بيانات تغيير الوظيفة أو السكن بالطاقة .

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024

وتختلف أسعار الاستمارة الخاصة باستخراج الرقم القومي وذلك يرجع للوقت الذي ترغب استخراج البطاقة فيه اي سعر الاستمارة العادية يختلف عن سعر الاستمارة المستعجلة، واليكم قائمة بأسعار” استمارة بطاقة الرقم القومي 2024″: