“لولو الشطورة” تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات للاستمتاع بأجدد الأغاني

تردد قناة وناسة بيبي من أكثر الترددات التي يزداد البحث عنا بشكل كبير حالياً مع تحديث التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية المختلفة، حيث تعتبر القناة من أشهر قنوات الاطفال في الوطن العربي والشرق الأوسط والتي تمتلك جمهور كبير وعريق للغاية، فهي قناة متنوعة المحتوى وتقدم الأغاني الترفيهية والتعليمية والأناشيد الدينية والبرامج المختلفة، فالقناة لها دور كبير في تعلم الاطفال المبادئ والسلوكيات الصحيحة التي ترغب كل أن تعلمها لأطفالها، وسوف نقدم لكم الآن تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات فتابعونا.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

استطاعت قناة وناسة أن تحظى بشعبية كبيرة فقد تمكنت من اكتساب قاعدة جماهيرية عريقة من أي مكان بالوطن العربي من الفئات العمرية المختلفة، وتحرص القناة على تقديم كل ما هو جديد عبر شاشتها حتى لا يشعر الأطفال بالملل من المحتوى المتكرر، ومؤخراً أعلنت القناة تحديث ترددها حتى يتناسب مع الريسيفرات المختلفة والمشاهدة الممتعة بجودة عالية وصوت وصورة أوضح وأنقى بكثير، وإليكم الآن تردد القناة وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: sd.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: hd.

مميزات قناة وناسة للأطفال

بالرغم من وجود الكثير من القنوات المختلفة للأطفال على الساحة إلا أن قناة وناسة هي الاختيار الأفضل للأمهات والآباء، وهذا نظراً لمحتواها الهادف والمميز والفريد، وتتميز القناة ببعض المميزات وهي: