في دقيقتين فقط.. تبييض الأسنان بشكل طبيعي مع هذه الطريقة فى اسرع وقت وازالة التصبغات والجير طبيعيا في المنزل
وصفات طبيعية لتبييض الأسنان
تتعدد المشكلات التي يواجهها البعض، عندما يشعرون بالإحراج أثناء التحدث أو الضحك مع الآخرين، ومن أبرز هذه المشكلات اصفرار الأسنان أو تغير لونها، يعتبر هذا التغير في لون الأسنان مشكلة شائعة ومزعجة للكثيرين، وتعزى أسبابها إلى عوامل متنوعة مثل تناول المشروبات والأطعمة الملونة، وتدخين التبغ، وسوء العناية الفموية، ولذا، يبحث العديد من الأشخاص عن طرق فعالة وآمنة لتبييض أسنانهم، في هذا التقرير، سنستعرض وصفات طبيعية لتبييض الأسنان، والتي تعتمد على اتباع خطوات بسيطة يمكن تطبيقها في المنزل.
وصفات طبيعية لتبييض الأسنان
إليك وصفة فعالة وسريعة لتبييض الأسنان في المنزل بشكل طبيعي، والتخلص من بقع الأسنان وإعادة إشراقتها الطبيعية، يمكنك تكرار هذه الوصفة عدة مرات على مدى بضعة أيام إذا لزم الأمر، ولكن إذا كنت تبحث عن نتيجة سريعة في يوم واحد، فإليك وصفة سهلة وسريعة، باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في مطبخك.
طرق فعالة وطبيعة لتبيض الأسنان في دقائق
- يمكن استخدام خل التفاح وماء الأكسجين، قومي بمزج ملعقة صغيرة من خل التفاح مع ملعقة صغيرة من ماء الأكسجين، ثم اغمس فرشاة الأسنان في المزيج وافرك بها أسنانك لمدة دقيقة، بعد ذلك، اغسل فمك جيدا بالماء.
- يعد الصودا الخبز وماء الليمون مزيجًا فعالا لتفتيح لون الأسنان، قومي بمزج ملعقة صغيرة من الصودا الخبز مع ملعقة صغيرة من ماء الليمون لتكوين عجينة. ضعي العجينة على فرشاة الأسنان، وافركي بها أسنانك بلطف لمدة دقيقتين، ثم اغسلي فمك جيدا بالماء، يجب الانتباه إلى أن استخدام ماء الليمون يجب أن يكون بحذر، حيث يحتوي على حموضة قد تؤثر على المينا الأسنان إذا تم استخدامه بشكل مفرط.
- يمكن استخدام الهيدروجين بيروكسايد المنزلي كطريقة أخرى لتبييض الأسنان، قومي بمزج ملعقة صغيرة من الهيدروجين بيروكسايد 3٪ مع ملعقة صغيرة من الماء، ثم اغمس فرشاة الأسنان في المزيج وافرك بها أسنانك لمدة دقيقتين، بعد ذلك، اغسلي فمك جيدا بالماء، يجب الانتباه إلى عدم استخدام الهيدروجين بيروكسايد بتركيز أعلى من 3٪، حيث يمكن أن يتسبب في تهيج اللثة والمينا الأسنان.
- تعتبر وصفة قشور الموز والبرتقال والليمون واحدة من الوصفات الطبيعية المستخدمة لتبييض الأسنان، يمكن استخدام قشور الموز أو البرتقال أو الليمون، بعد تجفيف قشر الموز أو البرتقال أو الليمون طحنها حتى تصبح مسحوقا ناعما، قم بتبليل فرشاة الأسنان بقليل من الماء ثم قم بغمسها في مسحوق قشور الموز أو البرتقال أو الليمون، افرك أسنانك بلطف باستخدام القشور المطحونة لمدة دقيقتين.