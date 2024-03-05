مش تشتريها من برا تاني ..طريقة عمل الطحينة في المنزل بمكونات بسيطة بقوام ثقيل زي الجاهزة

تعتبر الطحينة من المقبلات المحبوبة التي يستمتع بها الجميع، سواء كبارًا أو صغارًا، بسبب مذاقها الشهي والفريد ومع زيادة الأسعار بشكل غير معقول في الآونة الأخيرة، بدأ الكثيرون في البحث عن طرق لتحضير الطحينة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة واقتصادية، بالإضافة إلى الاستفادة الاقتصادية، تحتوي الطحينة على العديد من الفوائد الصحية. فهي غنية بالبروتينات والألياف والأحماض الدهنية الصحية، مما يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقوية العضلات وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية كما تحتوي الطحينة على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين E والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وسنقدم لك في هذا المقال طريقة تحضير الطحينة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة تتوفر بسهولة في مطبخك.

طريقة عمل الطحينة في المنزل

إليك المكونات التي ستحتاج إليها:

ربع كوب من السمسم.

كوب من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

كوب من الدقيق.

وإليك الخطوات لتحضير الطحينة الخام:

قم بتحميص السمسم على نار متوسطة في طاسة لاصقة وحرك السمسم باستمرار حتى يتغير لونه ويصبح ذهبي اللون. ويجب أن تتأكد من عدم حرق السمسم، لذا يفضل متابعته عن كثب أثناء التحميص. بعد تحميص السمسم، اتركه جانبًا ليبرد تمامًا. في مطحنة كهربائية أو خلاط، قم بطحن السمسم المحمص حتى يتحول إلى عجينة ناعمة. أضف الزيت النباتي بشكل تدريجي إلى العجينة واستمر في خلطها حتى تصبح ناعمة ومتجانسة. أضف الملح واستمر في الخلط لدمجه جيدًا مع الطحينة. أخيرًا، أضف الدقيق تدريجيًا إلى العجينة واستمر في الخلط حتى يتكون لديك مزيج طحينة ناعمة ومتجانسة. قم بنقل الطحينة إلى وعاء تخزين محكم الغلق واحفظها في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين ويمكنك استخدام الطحينة الخام كمكون في العديد من الوصفات مثل الحمص والمتبلات.

مع هذه الطريقة السهلة والميسرة، يمكنك الآن تحضير الطحينة الخام في المنزل والاستمتاع بمذاقها الرائع ولا تتردد في تجربتها واستخدامها في وصفاتك المفضلة. بالهناء والشفاء!