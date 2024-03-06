قطايف لرمضان اللذيذة...طريقة عمل عجينة القطايف بكل سهولة بطعم رهييييب أحلي من الجاهزه

في شهر رمضان المبارك، يتزايد الطلب على الحلويات التقليدية التي تعكس أجواء الشهر الفضيل، ومن بين هذه الحلويات المحبوبة والتي يعشقها الكبار والصغار هي القطايف، وتتميز القطايف بمذاقها الحلو والشهي، وهي تعتبر من الوجبات الخفيفة التي يتم تناولها بعد الإفطار لإضفاء البهجة والسعادة على العائلة والضيوف.

طريقة عمل عجينة القطايف

مكونات عجينة القطايف:

كوبان من الدقيق الأبيض المنخول

كوبان من الماء الدافئ

نصف كوب من الزيت النباتي

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتان صغيرتان من الحليب البودرة

ملعقتان صغيرتان من السميد

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية

مكونات حشو القطايف:

نصف ملعقة من السكر

نصف كوب من الزبيب

نصف كوب من جوز الهند

نصف كوب من اللوز المطحون

وفيما يلي الخطوات لتحضير عجينة القطايف:

في وعاء عميق، قم بمزج الدقيق، الخميرة، السكر، السميد، الحليب البودرة، والملح وقم بخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس. ثم أضف الماء الدافئ والزيت النباتي إلى الخليط واعجن المكونات حتى تتكون عجينة غير لزجة ومتجانسة. ثم قم بتغطية العجينة واتركها في مكان دافئ لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين حتى تتخمر وتتضاعف حجمها. وسخن طاسة غير لاصقة على نار متوسطة. عندما تصبح الطاسة ساخنة، قم بتشكيل القطايف عن طريق وضع كمية صغيرة من العجينة في الطاسة وتوزيعها بشكل دائري ورقيق. قم بتحمير القطايف على نار هادئة حتى تظهر فقاعات من الأعلى، ثم قلبها واستمر في تحميرها حتى تصبح ذهبية اللون من الجانب الآخر. بمجرد أن تنضج القطايف، قم بإخراجها من الطاسة ووضعها على ورق نشاف. كرر الخطوات السابقة لتحضير باقي العجينة.

وهناك خطوة إضافية لإضافة حشو القطايف: