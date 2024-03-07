فلوس اكوام اكوام.. مد سن المعاش ل 65 وزيادة مكافأة نهاية الخدمة لكل موظفين الدولة في هذا الموعد “وقت الفرح جه!!”

وفقاً لقانون العمل الجديد، تم الاعلان رسميا من قبل وزارة التأمينات والمعاشات عن مد سن المعاش ل 65، والذي وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد السابق لرفع سن المعاش، وذلك من أجل معالجة العجز المالي للمتقاعدين، وسيكون هذا عاملا إيجابيا للدولة، لأن هؤلاء المعنيين لديهم خبرات مهنية متراكمة في العمل، تحتاج الوزارة إليها، واستمرار الموظف في وظيفته يغنيها من البحث عن موظفين لديهم خبرة في العمل.

مد سن المعاش ل 65

تهدف الحكومة المصرية إلى توحيد سن المعاش لجميع العاملين بالدولة، ومنها فقد تم مناقشة قرار مد سن المعاش ل 65 سنة، والذي تم الموافقة عليه من الجهات المختصة، ومن المقرر العمل به في عام 2032 بشكل تدريجي، وجاءت هذه التعديلات لصالح الموظفين، حيث تسعى الحكومة جاهدة، لتوفير حياة مستقرة لهم، وتحسين مستوى معيشتهم تقديرا من الحكومة لهم على تفانيهم و إخلاصهم في العمل.

جدول المعاشات بعد قرار مد سن المعاش ل 65

وفقا لقانون التأمينات الجديد، فقد تم مد سن المعاش ل 65، وذلك بسبب قيام الموظف بالبحث عن عمل بعد أن يقوم بالخروج على المعاش، من أجل تحسين مستوى معيشته، الأمر الذي أدى إلى سن قانون جديد للمعاش، يفيد بمد سن التقاعد، كما موضح في جدول المعاشات كالآتي:

يتم خروج مواليد 1 يوليو سنة 1971 على المعاش في يوليو 2032 على 61 عامًا.

مواليد 1 يوليو سنة 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 على سن 62 عامًا.

يتم خروج مواليد 1 يوليو عام 1973 على المعاش في يوليو 2036 على سن 63 عاما.

مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 على سن 64 عامًا.

ومن المقرر أن يتم خروج مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها في شهر يوليو 2040 على المعاش في سن 65 عاما.

زيادة مكافأة نهاية الخدمة 2024

تتحدد زيادة مكافأة نهاية الخدمة، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي يتم حسابها بواقع أجر شهر عن كل سنة وظيفة، بمعنى أن كل سنة قضاها الموظف في الخدمة يقابلها أجر شهر عن هذه السنة، وذلك يكون وفقا لسياسات ولوائح تحددها الحكومة، حيث يتم تحديد قيمة المكافأة بناءً على مدة الوظيفة، وعدد سنوات العمل، والراتب الخاص بالموظف،وهذا القرار يهدف إلى تحسين شروط العمل، واهتمام الحكومة بموظفيها، والعمل على تحسين أوضاعهم المادية بعد سن التقاعد.