تردد قناة ssc الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر

يجذب تردد قناة SSC الرياضية السعودية، المتاح على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، انتباه عشاق كرة القدم عبر الوطن العربي، نظرًا لتغطيتها الموسعة للفعاليات الرياضية البارزة من السعودية، مصر، وأوروبا، التي تتمتع بجماهيرية كبيرة، وتشمل هذه التغطية بطولة دوري روشن السعودي، القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، بالإضافة إلى مباريات كأس الملك الإسباني وغيرها من البطولات المهمة.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية

تتوفر قناة SSC للمشاهدين عبر القمرين الصناعيين، نايل سات المصري وعرب سات السعودي، يُعرض الدوري السعودي بشكل حصري على “عرب سات”، في حين تُبث المواجهة المرتقبة بين “الأهلي والزمالك” في نهائي كأس مصر على كلا القمرين، نايل سات وعرب سات، أما بخصوص تردد قناة ssc الرياضية السعودية على هذين القمرين، فيمكن توضيحها كالآتي:

القمر الصناعي التردد/الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ نايل سات 12523 / عمودي 27500 3/4 عرب سات 12380 / رأسي 27500 5/6

البطولات المنقولة على قناة ssc السعودية

تُعد قناة SSC حاضرة على كل من القمر الصناعي المصري نايل سات والسعودي عرب سات، عبر نايل سات، تُقدم القناة لجمهورها مباريات دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، بينما دوري روشن السعودي يُبث بشكل حصري على عرب سات.

كذلك، توسع القناة الرياضية السعودية طموحاتها عبر عرب سات بنقلها ليس فقط دوري روشن، بل وتشمل تغطيتها مجموعة من البطولات الأوروبية الرائعة، في سعيها الدؤوب لاستقطاب أوسع شريحة من عشاق كرة القدم.

مباراة الأهلي والزمالك على قناة ssc الرياضية

تستعد القناة الرياضية السعودية لتقديم تغطية شاملة على مدار الساعة للمباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في “نهائي كأس مصر”، وذلك من خلال بث مشترك مع قناة ON Sport المصرية وهذا ما يعطي قيمة كبيرة لتردد قناة ssc الرياضية السعودية ويبحث عنه الكثير.

كما أعلنت قناة STC عن تغطيتها الخاصة والمتميزة للحدث، والتي ستشمل كافة الأنشطة والفعاليات التي تسبق المباراة، بالإضافة إلى التحليل الفني قبل وبعد المواجهة، والتي ستقام في ملعب الجوهرة بمدينة جدة، السعودية، بحضور أكثر من 25 ألف مشجع.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يحتضن ملعب الأول بارك بالرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، المواجهة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وذلك في يوم الجمعة 8 مارس، تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً حسب توقيت القاهرة، الـ8:30 مساءً بتوقيت السعودية، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، والـ5:30 مساءً بتوقيت المغرب.