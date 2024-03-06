إذاعة مدرسية عن شهر رمضان المبارك كاملة الفقرات مكتوبة لجميع المراحل

يفصلنا عن شهر رمضان أيام قليلة، وفي هذه الأيام تبدأ جميع المدارس في تجهيز إذاعة مدرسية عن شهر رمضان، وتتناول هذه الإذاعة مدى أهمية هذا الشهر، وأيضًا تُذكر كل من يوجد داخل المدرسة من كبيرًا كان أو صغيرًا بفضائل هذا الشهر وحث كل مسلم ومسلمة على التقرب من الله عز وجل بالطاعات، وذلك عبر ما يُقال في فقرات الإذاعة المختلفة.

مقدمة إذاعة مدرسية عن شهر رمضان

أهلًا يا رمضان، أهلًا يا ضيف الرحمة والمغفرة، يا شهر مليء بالخير والبركة وفيه تُنار قلوبنا ودروبنا بقراءة القرآن وأعمال الطاعات، ففي هذا الشهر تُتفح أبواب الجنة، وتُغلق أبواب النار وتُصفد الشياطين، وفيه يُضاعف الله – عز وجل- لنا الأجر والثواب لمن تقرب إليه ليس فقط بالصوم عن الطعام والشراب، بل بالصوم أيضًا عن كافة العادات السيئة التي تُغضب الله.

وشهر رمضان المبارك مليء بالنفحات الروحانية التي تجعل القلب في حالة خاصة من الهدوء والسكنية، ونسأل الله أن يجعلنا في هذا الشهر من الصائمون العابدون التائبون إليه.

فقرة الأحاديث في الإذاعة المدرسية

بعد إلقاء مقدمة إذاعة مدرسية عن شهر رمضان المبارك، تأتي مباشرة فقرة القرآن الكريم، والتي تسرد فيها بعض الآيات المذكورة في كتاب الله والخاصة بشهر رمضان المبارك، ومن هذه الآيات ما يلي:

“شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.”

“يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.”

فقرة الأحاديث في الإذاعة المدرسية عن رمضان

لم تخلو إذاعة مدرسية عن شهر رمضان من فقرة الأحاديث، التي يُذكر فيها ما جاء على لسان رسولنا الكريم، وهي لها دور أساسي في توجيهنا نحو الطاعة وترك المعاصي، ومن أهم الأحاديث التي تم ذكرها عن “شهر رمضان المبارك” مايلي:

أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه: “إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصُفدت الشياطين”.

قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: “من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر الله ما تقدم من ذنب، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحسابًا غفر له ما تقدم من ذنب”.

فقرة هل تعلم عن شهر رمضان في الإذاعة المدرسية