“تبدأ من 17 ريال”.. حجز تذاكر مباراة النصر والعين الإياب في ابطال اسيا 2024 عبر منصة “Victory Arena”

كشفت منصة “الأول بارك” عن موعد حجز تذاكر مباراة النصر والعين الإياب، والتي ستقام على هامش مباريات “ربع نهائي” بطولة دوري ابطال اسيا 2024/2023، كما أوضحت طريقة الحجز من خلال منصتها، وفي هذا الصدد، كشفت التقارير أسعار التذاكر المتوقعة بمختلف الفئات، ومن المنتظر أن يكون هناك اقبال جماهيري على شراء البطاقات مع بداية طرحها.

تذاكر مباراة النصر والعين دوري أبطال آسيا

من المقرر أنه تم طرح تذاكر “مباراة النصر ضد العين”، التي ستقام في إياب ربع نهائي “دوري أبطال آسيا” 2024/2023، عبر موقع “فيكتوري أرينا”، والتابع لملعب الأول بارك، مساء اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من مارس الجاري، وقد أعلن حساب “الأول بارك” الرسمي المتواجد على منصة “اكس” عن رابط الحجز أيضًا.

رابط حجز تذاكر مباراة النصر والعين الإياب

يمكن حجز تذاكر مباراة النصر والعين إياب بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول لـ موقع فيكتوري أرينا “tickets.victoryarena”.

تسجيل الدخول باستخدام “اسم المستخدم وكلمة المرور/إنشاء حساب جديد”.

اختيار مباراة “النصر – العين”.

تحديد كمية التذاكر واختيار فئة التذاكر المرغوبة.

إتمام عملية الشراء عن طريق تحديد طرقة الدفع الإلكتروني ثم طباعة التذاكر.

أسعار تذاكر مباراة النصر والعين الإياب

بعد أن أوضحنا رابط حجز تذاكر مباراة النصر والعين الإياب، يسعى الكثير حول معرفة أسعار التذاكر والتي تتمثل في:

الموقع سعر التذكرة (ريال سعودي) “خلف المرمى السفلى” 17 “خلف المرمى العلوي” 17 “زاوية الواجهة” 17 “أطراف الواجهة” 17 “منتصف الواجهة” 17 “منطقة جمهور العين” 217 “جاليري لاونج” 1913 “جاليري لاونج بلس” 2173 “بلاتنيوم لاونج” 2608 “الأول برايم” 2782 “لاونج العضوية” 3478 “سبورتس تراس” 5652 “تراس” 11304

متى موعد مباراة النصر والعين الإياب؟

يستضيف النصر خصمه “العين الإماراتي”، يوم الإثنين الموافق الحادي عشر من مارس 2024، بلقاء العودة في “ربع نهائي” دوري أبطال آسيا 2024، فيما يلي جدول يوضح موعد مباراة النصر والعين: