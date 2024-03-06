“بشعر بنفسجي ونعامتين!!”.. موعد برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2024 واسمه وابرز ضيوفه

موعد برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2024، خلال الساعات الماضية تم الاعلان عن موعد برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2024 الذي من المتوقع أن يحقق نسبة مشاهدة قياسية ونجاحا باهرا كعادة كل عام، حيث يعد برنامج رامز جلال واحدا من الاشياء المتعلقة بالشهر الكريم، ويتسم النجم رامز جلال بخفة ظله وخفة دمه مما يجعل الالاف على مستوى الدول العربية يتابعون برنامجه، واليكم موعد برنامج رامز جلال الجديد خلال السطور القادمة.

موعد برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2024

وقد كشفت شبكة قنوات mbc مصر عن موعد برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2024، حيث من المقرر أن يعرض البرنامج بداية من أول الشهر الكريم في موعده الثابت والمحدد له بعد رفع اذان المغرب يوميا، أي في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت المملكة السعودية، ويشرف على البرنامج الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ.

اسم برنامج رامز جلال

وعلى صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أعلن رامز عن اسم برنامجه ببوستر مشوق، حيث ظهر الفنان المصري في البوستر الرسمي، وهو يحمل فانوسا في يده، وفي اليد الأخرى نعامتين وكلبا، ليشوق جمهوره لطبيعة مقلب هذا العام، وسط توقعات بمفاجأة مدوية في قصة البرنامج، وعلق قائلا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم، وكل سنة وانتو طيبين، بعون الله رامز جاب من الآخر.. في رمضان 2024 على MBC مصر والله المستعان”.

ضيوف برنامج رامز جلال

حتى الآن لم تعلن شبكة mbc عن قائمة اسماء ضيوف برنامج رامز جلال، وسط توقعات بأن يستضيف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هذا العام، بالإضافة لمجموعة من النجوم في مختلف المجالات.