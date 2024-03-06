سياره MG 2024.. انخفاض غير متوقع في أسعار سيارات MG في مصر 2024 وباقي الدول

تقدم شركة إم جي كوكبة كبيرة من الأنظمة والطرازات المختلفة في جمهورية مصر العربية أسعار سيارات MG في مصر، والتي تتنوع بين السيارات الرياضية من فئة ال SUV وسيارات الكروس أوفر وسيارات السيدان، حيث إن أسعار المركبات إم جي الجديدة تشهد ارتفاعات باهظة عالميا، لذلك ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد لمعرفة الأسعار الجديدة للسيارات إم جي في مصر، بناء على أهمية الموضوع نوضح من خلال موقعنا والبديل تفاصيل الكاملة والأسعار سيارات إم جي.

سبب زيادة أسعار سيارات MG في مصر موديل 2024

ارتفعت أسعار سيارات إم جي في مصر، وذلك يرجع نتيجة لبعض الأزمات الطاحنة المؤثرة، التي تمر به قطاع صناعة المركبات العالمية من عدم توافر طرازات المركبات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين، حيث إن هذه الطرازات من الممكن تتواجد بصعوبة، وهذا مما يؤدي لارتفاع الأسعار عند بيعها.

مواصفات وأسعار سيارات 2024 موديل MG 5

تتنوع سيارات MG المطروحة إلى موديلات متعددة، حيث إن موديل MG5 زودت المركبة بمعقد كهربائي التحكم بالناحية الأمامية ، وفتحة سقف كهربائية، شاشة تاتش مدعمة بالتطبيقات الحديثة وتتوسط قمرة القيادة، بالإضافة إلى إضاءة بتقنية LED LIGHT، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، كما أنها مزودة بناقل سرعات اوتوماتيكي، قوة 120 حصانا، 450 نيوتن متر من عزم الدوران، ويبلغ استهلاك الوقود 5.5 لترات لكل 100 كيلو جرام، كما أنها تتوفر بالفئة الثانية بسعر 869.990 جنيها، بينما في الفئة الثالثة بسعر 949.990 جنيه.

مواصفات وأسعار سيارات 2024 موديل MG6

موديل MG6 مزودة بشاشة تاتش ملونه، ريموت تحكم، مكيف هوائي، مثبت سرعة، حساسات ركن، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نوافذ كهربائية، بالإضافة إلى رباعي الأسطوانات تيربو 1500 سي سي، وبقوة 169 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتوفر هذا النوع ضمن الفئة الأولى بسعر 1.149.990 جنية، الفئة الثانية بقيمة 1.174.990 جنية.

أسعار MG Z S موديل 2024

سيارة إم جيء ذات أس مزودة بقوة 119 حصانا عند 5600 دورة في الدقيقة، ويتوفر هذا الموديل ضمن الفئة الأولى بسعر 989.990 جنيه، وفي الفئة الثانية بسعر 1,009,990 جنيها، وفي الفئة الثالثة 1,029,990 جنيه.