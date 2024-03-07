رابط حجز تذاكر مباراة النصر والرائد بالدوري السعودي 2024/2023 عبر موقع Victory Arena
طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والرائد وأسعارها
أعلنت منصة “الأول بارك”، من خلال موقعها الإلكتروني “فيكتوري آرينا”، عن بدء بيع التذاكر لمباراة النصر مقابل الرائد في إطار دوري روشن السعودي للمحترفين للعام 2024، كما قدمت المنصة رابط حجز تذاكر مباراة النصر والرائد عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة التي تملكها، ووفرت تفاصيل حول أسعار التذاكر لجميع الفئات.
تذاكر مباراة النصر والرائد
كشف موقع Victory Arena عن رابط حجز تذاكر مباراة النصر والرائد ضمن فعاليات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2023-2024، متاحة للجماهير بتصنيفات سعرية متعددة، وأعلنت المنصة بشكل قاطع أن التذاكر المشتراة لا يمكن استردادها، وأضافت بأن الأطفال دون سنة واحدة برفقة أحد الوالدين سيحظون بالدخول بلا مقابل.
طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والرائد
للتقدم بطلب حجز تذاكر لمواجهة النصر القادمة، يرجى التوجه إلى منصة الأول بارك عبر الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة الأول بارك.
- النقر على زر “شراء التذاكر”.
- إدخال رقم الهاتف في المكان المخصص له.
- استلام رسالة نصية تتضمن كود التأكيد.
- إدخال كود التأكيد في المكان المعد له.
- تحديد عدد التذاكر المطلوبة.
- اختيار طريقة الدفع المفضلة.
أسعار تذاكر مباراة النصر ضد الرائد
موعد مباراة النصر ضد الرائد القادمة
أفاد الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه قد تم تحديد موعد مباراة النصر ضد الرائد، والتي ستقام ضمن فعاليات الجولة الثالثة والعشرين من الدور الثاني في دوري روشن السعودي للمحترفين لسنة 2024، وتم تحديد موعد هذا اللقاء يوم الخميس، 8 مارس/آذار، وستنطلق الكرة على أرضية ملعب الأول بارك عند الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت مكة المكرمة، أي الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.