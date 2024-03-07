رابط حجز تذاكر مباراة النصر والرائد بالدوري السعودي 2024/2023 عبر موقع Victory Arena

أعلنت منصة “الأول بارك”، من خلال موقعها الإلكتروني “فيكتوري آرينا”، عن بدء بيع التذاكر لمباراة النصر مقابل الرائد في إطار دوري روشن السعودي للمحترفين للعام 2024، كما قدمت المنصة رابط حجز تذاكر مباراة النصر والرائد عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة التي تملكها، ووفرت تفاصيل حول أسعار التذاكر لجميع الفئات.

تذاكر مباراة النصر والرائد

كشف موقع Victory Arena عن رابط حجز تذاكر مباراة النصر والرائد ضمن فعاليات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2023-2024، متاحة للجماهير بتصنيفات سعرية متعددة، وأعلنت المنصة بشكل قاطع أن التذاكر المشتراة لا يمكن استردادها، وأضافت بأن الأطفال دون سنة واحدة برفقة أحد الوالدين سيحظون بالدخول بلا مقابل.

طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والرائد

للتقدم بطلب حجز تذاكر لمواجهة النصر القادمة، يرجى التوجه إلى منصة الأول بارك عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة الأول بارك.

النقر على زر “شراء التذاكر”.

إدخال رقم الهاتف في المكان المخصص له.

استلام رسالة نصية تتضمن كود التأكيد.

إدخال كود التأكيد في المكان المعد له.

تحديد عدد التذاكر المطلوبة.

اختيار طريقة الدفع المفضلة.

أسعار تذاكر مباراة النصر ضد الرائد

إذا كنت تبحث عن حجز تذاكر مباراة النصر والرائد فمن الضروري أن تكون ملمًا بالأسعار، تُقدم لك أسعار تذاكر المباراة القادمة بين النصر وضيفه الرائد في الجدول التالي:

المنطقة السعر (ريال سعودي) “خلف المرمى” – السفلى 30 “خلف المرمى” – العلوي 35 “زوايا الواجهة” – الواجهة 50 “أطراف الواجهة” – الواجهة 70 “منتصف الواجهة” – الواجهة 100 “الصالة” – سبورتس لاونج 450 “الصالة”- جاليري لاونج 600 “الصالة”- جاليري لاونج بلس 700 “الأماكن الخاصة” – بلاتنيوم لاونج 1000 “الأماكن الخاصة”- الأول برايم 1200 “الأماكن الخاصة”- لاونج العضوية 2750 “المساحات الخارجية” – سبورتس تراس 3500 “المساحات الخارجية” – تراس 8000

موعد مباراة النصر ضد الرائد القادمة

أفاد الاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه قد تم تحديد موعد مباراة النصر ضد الرائد، والتي ستقام ضمن فعاليات الجولة الثالثة والعشرين من الدور الثاني في دوري روشن السعودي للمحترفين لسنة 2024، وتم تحديد موعد هذا اللقاء يوم الخميس، 8 مارس/آذار، وستنطلق الكرة على أرضية ملعب الأول بارك عند الساعة الثامنة مساءً حسب توقيت مكة المكرمة، أي الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.