حضريها في رمضان.. طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل جربيها ولن تندمي ابدا

تعد طريقة عمل البسبوسة المرملة من الحلويات الشرقية المفضلة، والتي تثير إعجاب الناس في الوطن العربي وحول العالم، حيث يواجه الكثيرون صعوبة في إعدادها رغم بساطة مكوناتها وعملية تحضيرها، وتكمن أسرار نجاح هذه الحلوى في مفرداتها وطريقة التحضير، وهذا ما يجعلها تتمتع بنكهة لا تقل عن بسبوسة محلات الحلواني، واليوم سنقدم لكم الخطوات اللازمة لتحقيق بسبوسة مرملة ومتماسكة تماماً كما لو كانت من إعداد أمهر محلات الحلويات.

طريقة عمل البسبوسة المرملة وسر تماسكها

في هذه الوصفة المميزة لحلوى البسبوسة المرملة يتم استخدام مكونات بسيطة ولكنها تعزز من طعمها الرائع، وقد تتألف مكونات الخليط كالتالي:

3 كوب سميد عادي.

1كوب وربع سكر.

1/3 كوب جوز هند مبشور.

1/3 كوب شربات تقبل.

2/3 كوب حليب كامل الدسم.

2/3 كوب سمنة سائلة.

بيكنج بودر.

طريقة التحضير:

هناك مجموعة من الطرق السهلة والبسيطة لعمل البسبوسة المرملة وسر تماسكها ومنها طريقة التحضير التالية:

خلط السكر والحليب سوياً ثم بعد ذلك إضافة السمنة. تخلط جميع المقادير ببعضها حتى التجانس ومن ثم إضافة رشة بسيطة من البيكنج بودر. دهن الصينية بمعلقة من السمن أو الزبدة. وضع عجينة البسبوسة بالصينية والضغط عليها من جميع الجهات. وضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ٢٥ دقيقة. بعد إخراج الصينية من الفرن لابد من إضافة الشربات البارد.

طريقة تحضير الشربات

يتم تحضير الشربات الثقيل بخلط نصف كوب سكر مع ربع كوب ماء وعصير نقطتين ليمون على النار عالية ومن ثم تهدئة النار لمدة 7 دقائق، يتم إعداد الشربات الخفيف باستخدام كوب وربع سكر على كوب و نصف من الماء وعصير نصف ليمونة حيث يرفع على النار حتى يغلي لبضع دقائق.