زي المحلات واحلي.. طريقة عمل المهلبية بالمكسرات بطعم وقوام لذيذ جربيها في رمضان ولن تندمي ابدا

سنعرض لكم عبر موقع البديل طريقة عمل المهلبية، والتي تظهر في عادات وتقاليد كل الدول العربية، والتي تعتبر من أهم الحلويات الغربية مما يجعل المطبخ العربي متنوع دائماً، وتمتلك الحلويات الشرقية مثل “المهلبية” مكانة خاصة بشهرة وتقدير واسع في مختلف الدول العربية، حيث يبدعون في تقديمها بأشكال متعددة، مثل مهلبية الأرز و مهلبية المشمش المعروفة بـ “قمر الدين” وكذلك مهلبية البرتقال والجزر.

طريقة عمل المهلبية

بالرغم من انتشار المهلبية في معظم الدول العربية، فقد يطلق عليها مجموعة من الأسماء المختلفة، فتسمى في مصر “مهلبية” وفي سوريا تعرف ب”المحلاية”، بينما في الجزائر تسمى “المحلبى”، وتكون في ليبيا باسم “محلبية”، ورغم التنوع في الأسماء، إلا أن معظم الدول تشدد على أهميتها في المناسبات السعيدة وتعتبرها أحد الأطعمة الرئيسية للأطفال في الشهور الأولى، خاصةً مهلبية “البرتقال والجزر” التي تحتوي على فيتامين سي وقيمة غذائية عالية، ويعتمد كبار السن عليها أيضًا نظرًا لسهولة بلعها وهضمها، واليوم سنقدم لكم طريقة عمل المهلبية بخطوات بسيطة وطرق متعددة يمكنك تنفيذها بمطبخك بسهولة لتحصلي على مذاق مميز.

المكونات:

4 أكواب من الحليب البارد.

1 كوب من الماء.

1 كوب من السكر.

6 ملاعق كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة تحضير المهلبية