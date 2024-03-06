بنقرة.. الاستعلام عن غرامات الرقم الالماني مديرية المرور العامة العراقية برقم الهاتف عبر ur.gov.iq

يرغب المواطنين والمواطنات أصحاب المركبات بدولة العراق في التعرف على الغرامات المتراكمة عليهم، حيث الاستعلام عن غرامات الرقم الالماني، والذي يحدث أن يتعرض قائد المركبة لارتكاب خطأ ما أثناء السير وتقوم الحكومة العراقية بفرض عقوبة عليه، بحيث يتم المحافظة على الطريق، سواء سلامة السيارات أو الأشخاص داخلها وحتى الأشخاص في الشوارع، ونوضح لكم كيف يمكن معرفة الغرامات، فضلًا تابعوا.

استعلام غرامات الرقم الالماني

وفرت بوابة اور الإلكترونية للخدمات الحكومية خدمة للاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على المركبة للمواطنين والمواطنات، وبعد الدخول إلى الخدمة يمكن التعرف على نتيجة المخالفات من خلال رسالة sms على الهاتف النقال، ويمكن الاستعلام بكل سهولة عبر اتباع ما يلي:

يلج المستعلم/ة إلى موقع “ بوابة أور ” الموجودة على الشبكة.

” الموجودة على الشبكة. أدخل رقم الهاتف الخاص بك، وانقر على إرسال وبعدها ستصل لك رسالة نصية بها رمز للتحقق.

اتبع باقي الخطوات للتسجيل وأضف مركبة جديدة، ومن ثم انقر في النهاية على زر “استعلام”.

علمًا بأنه يمكنك إضافة ثلاث مركبات على البطاقة الوطنية الخاصة بك، ومن ثم الاستعلام عن المخالفات المروية المسجلة على المركبات الثلاث، وينبغي عمل حساب جديد حتى تتمكن من الاستعلام عن الغرامات.

الاستعلام عن غرامات الرقم الالماني

يمكن أيضًا الاستعلام عن غرامات المرور على المركبات من خلال الموقع الرسمي لمديرية المرور العراقية، بخلاف بوابه اور، حيث اتبع الخطوات التالية: