“بالرقم المدني”.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت 2024

تسهل الحكومة الكويتية على المواطنين عملية الاستعلام وتسديد المخالفات المرورية في الكويت فورًا من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك عبر خطوات سهلة وسريعة، هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتقديم الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تيسير الأمور على الأفراد، ويُشدّد على ضرورة الإسراع في دفع الغرامات المرورية فور إبلاغك بها لتفادي أية عقوبات محتملة، فيما يلي، سنقدم لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت وكيفية الدفع.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت بالرقم المدني

توفر وزارة الداخلية في دولة الكويت للمقيمين والمواطنين القدرة على استخدام هذه الخدمة بخطوات واضحة ومحددة:

الخطوة الأولى تشمل الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية الكويتية.

يتبعها اختيار قسم الخدمات الإلكترونية المتواجد على الواجهة الرئيسية للموقع، ومنها التوجه إلى قسم الإدارة العامة للمرور.

يُطلب بعدها النقر على خيار المخالفات المرورية، ومن ثم الاختيار بين الاستعلام عن مخالفات الأفراد أو الشركات.

تُختتم العملية بإدخال الرقم المدني أو الرقم الخاص بالاستعلام والضغط على زر الاستعلام للحصول على المعلومات المطلوبة.

كيفية دفع المخالفات المرورية في الكويت

هناك عدة خيارات لسداد المخالفات المرورية في الكويت، إما من خلال مراكز الخدمة المرورية أو عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية باتباع الخطوات الآتية:

أولاً، يجب زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية الكويتية.

ثانياً، يتم النقر على قسم الخدمات الإلكترونية، ومن ثم الانتقال إلى الخدمات المرورية.

يلي ذلك اختيار قسم المخالفات، ومنه الذهاب إلى خيار الاستعلام عن المخالفات.

يُطلب بعد ذلك إدخال الرقم المدني أو الرقم الخاص لعرض المخالفات المرورية المسجلة.

عند ظهور المخالفات، يُمكن اختيار المخالفة المطلوب سدادها ثم الضغط على خيار الدفع.

أخيراً، يتم إدخال بيانات البطاقة الائتمانية أو استخدام وسائل دفع أخرى متاحة لإتمام العملية.

شروط دفع المخالفات المرورية الكويت

لإتمام دفع المخالفات المرورية في الكويت، سواء كان ذلك من خلال البوابة الإلكترونية أو عبر التوجه لمراكز المرور المختصة، يُشترط تقديم المستندات والوثائق التالية:

نسخة من رخصة القيادة الخاصة بالمخالَف.

نسخة من البطاقة المدنية الخاصة بمالك المركبة المخالَفة.

وثيقة تثبت ملكية السيارة، أو نسخة من عقد الإيجار في حال كانت المركبة مستأجرة.

حالات سحب رخصة القيادة في الكويت

لدى الإدارة العامة للمرور الصلاحية لحجز رخصة القيادة أو اللوحات المعدنية أو كليهما لفترة قد تصل إلى 120 يومًا تحت ظروف معينة تشمل:

الإقدام على أي من الأعمال المذكورة في المادة 33 باستثناء الفقرة الرابعة والفقرة الثالثة والثلاثين مكررًا، أو تلك الأعمال المحددة في المادة 43.

استعمال المركبة في تصرفات تخالف الآداب العامة.

وقوع حوادث تسبب في القتل أو الإصابات بالخطأ جراء استخدام المركبات، حيث يُمكن لضابط الشرطة في هذه الحال احتجاز رخصة القيادة وتحويلها إلى اللجنة المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.