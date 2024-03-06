الحقي املي التلاجه.. عروض كارفور لشهر رمضان 2024 بخصومات تصل الي 70 % على المواد الغذائية و ياميش رمضان

يتسابق المصريون لزيارة فروع كارفور المختلفة للاستفادة من عروض كارفور لشهر رمضان 2024 قبل بداية الشهر الكريم، وهذا بهدف العروض التي يقدمها على مجموعة واسعة من المنتجات والسلع الغذائية، وخاصة المواد الغذائية لضمان تأمين احتياجاتهم الأساسية خلال هذا الشهر الكريم.

عروض كارفور لشهر رمضان 2024

تقدم كارفور مجموعة وفيرة من العروض لشهر رمضان 2024 على مجموعة متنوعة من السلع الغذائية في جميع فروعه المختلفة، وتبرز السلع الغذائية بوجود عروض كبيرة خاصةً مع اقتراب شهر رمضان الذي يبقى عليه حوالي أسبوع فقط، حيث يشهد هذا الوقت إقبال متزايد على شراء المستلزمات الغذائية للاستعداد لشهر رمضان الكريم، وتتنوع هذه العروض بشكل كبير لتلبية احتياجات العملاء، ومن أهم العروض ما يلي:

سعر كيلو السمك البلطي متوسط الحجم 86 جنيه.

سعر كيلو اللحم البقري المقطع مكعبات من الهند 290 جنيه داخل العرض.

سعر علبة السمن كريستال وزن 1,5كيلو 179 جنيه داخل العرض.

سعر زيت كريستال عباد الشمس وزن 1,6 لتر 206 جنيه.

سعر مكرونة الملكة وزن كيلو ب32 جنيه.

سعر كيلو الأرز انتاج شركة الساعة 39جنيه داخل العرض.

أسعار ياميش رمضان في كارفور 2024

كارفور يقدم لكم باقة من ياميش رمضان بأسعار مغرية تناسب كافة المواطنين للحصول على جميع المنتجات اللازمة للشهر الكريم، حيث تشمل تشكيلة واسعة من السلع، مثل: